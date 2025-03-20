遲遲不公布！尹錫悅彈劾案恐延至下週宣判

南韓憲法法院19日未公布總統尹錫悅彈劾案的宣判日期，判決結果可能延至下週出爐。

2025/03/20 08:57

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓憲法法院19日未公布總統尹錫悅彈劾案的宣判日期，《韓聯社》分析，宣判日期可能延至下週。

尹錫悅因去年12月短暫宣布戒嚴遭國會彈劾，由8名法官組成的憲法法院已進入第3週審理。與此同時，要求尹錫悅下台和希望尹錫悅復職陣營間的緊張局勢持續升溫。

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截至19日晚間6時，憲法法院未向申請方和被申請方通告宣判日期。據悉，憲法法官們當天進行了評議工作，但尚未得出結論。

此前南韓法律界觀點多認為，憲法法院若要在本週進行宣判，最晚應在19日提前通告，才能完成裁決書定稿及相關行政工作，同時確保社會秩序穩定。

《韓聯社》預測，若憲法法院於20日、21日通知宣判日期，則下週宣判的可能性較大。

憲法法院上月25日就彈劾案結束最後一次庭審辯論後，幾乎每天進行評議。與南韓前總統盧武鉉、朴槿惠彈劾案相比，辯論結束後至宣判的時間、法院受理彈劾案至宣判的時間雙雙刷新紀錄。

南韓在野黨「共同民主黨」17日敦促憲法法院迅速裁決總統尹錫悅彈劾案，認為讓國家等待是「不負責任的」，抨擊其加深社會分裂。

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