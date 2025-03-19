「數小時內」與川普通話！ 澤倫斯基反對停止援烏

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）3月19和烏克蘭總統澤倫斯基在芬蘭赫爾辛基會面。（彭博）

2025/03/19 23:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基19日在芬蘭警告，國際社會不應聽從俄羅斯總統普廷要求停止對烏克蘭軍事援助的呼籲，並透露他將於數小時內與美國總統川普通話，商討後續對策。

法新社報導，俄羅斯入侵烏克蘭已逾3年，美國近期推動和解計畫，盼促成全面停火，但普廷與川普18日通話後提出的停援條件，引發基輔強烈反彈。

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澤倫斯基在與芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）舉行的聯合記者會上強調，援助烏克蘭不應退縮，反而需加碼。他指出，增援能展現「烏克蘭已準備好反制俄羅斯的任何突襲」。

儘管基輔上週支持美國主導的停火提案，川普與普廷的對話未達成烏方期待的立即停火。克里姆林宮雖同意停止攻擊烏克蘭能源設施，澤倫斯基仍希望透過19日晚間與川普的通話，釐清細節並推進計畫。

俄羅斯連夜發動新無人機與飛彈攻擊，造成1人死亡、多人受傷，還損壞2家醫院。澤倫斯基批評此舉顯示「普廷言行不一」，形同否決美國支持的停火提議。他主張，美國應主導監督俄烏停止攻擊能源設施的協議，並表示：「只要俄方不襲擊我方目標，我們也絕不還擊。」他盼美國持續施壓俄羅斯，促成全面停火。

普廷曾向川普表示，全面停火須以烏克蘭不得重整軍備及停止強制動員為前提，但基輔憂心此舉將削弱自身防衛能力，易遭俄方趁虛而入。烏克蘭已準備派團赴沙烏地阿拉伯，針對能源停火及海上休戰展開進一步談判。

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