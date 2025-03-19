俄烏停火露曙光？澤倫斯基：存疑盼參與談判

澤倫斯基坦言，對川普與普廷的互動「難以評估」，但重申烏克蘭支持停火。（圖取自烏克蘭總統辦公室專頁）

2025/03/19 06:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷18日進行了一場備受矚目的通話，試圖為戰火延燒的俄烏戰爭尋求停火契機。白宮透露，普廷支持川普提議的能源基礎設施停火，但未承諾接受烏克蘭已同意的30天全面停火計畫。烏克蘭總統澤倫斯基持懷疑立場，但認為若能實現部分停火，將是「正面進展」。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，白宮聲明指出，川普與普廷一致認為，這場戰爭應以持久和平告終，並強調改善美俄關係的必要性。雙方同意從暫停攻擊能源與基礎設施開始，逐步推進黑海海事停火協商，乃至全面停火與永久和平，相關技術談判將立即在中東展開。

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白宮批評，這場衝突「本不該發生」，浪費的資源若用於民生，將更有價值。川普隨後在社群媒體稱這場長談「成果豐碩」，並強調將迅速實現全面停火，結束這場「可怕的戰爭」。

然而，俄方立場存有分歧。克里姆林宮雖表態支持能源停火30天，卻對川普的月餘停火計畫提出質疑，認為須解決接觸線管控、烏克蘭強制徵兵與再武裝等問題。普廷更主張，結束戰爭的前提是外國停止對烏克蘭的軍事與情報援助。此要求呼應川普政府早前舉措——在川普與澤倫斯基衝突後，一度暫停對烏軍援與情報共享，直到烏方同意停火才恢復。

澤倫斯基在通話後的新聞會上坦言，對川普與普廷的互動「難以評估」，但重申烏克蘭支持停火、不攻擊能源設施與海事通道的立場。他強調，任何和平方案須納入烏克蘭意見，「沒有我們的參與，談判難有實效」。他期待與川普直接對話，釐清細節，確保和平方案公平穩定。烏克蘭官方則表明，任何協議須經基輔批准。

這場通話，不僅是俄烏戰爭的潛在轉折點，也透露出美俄雙邊博弈的新動向。白宮稱，雙方看好和平後的經濟合作與地緣穩定潛力，甚至提及伊朗等中東議題。然而，停火背後的條件與執行細節，仍待各方協商釐清。

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