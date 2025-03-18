美俄總統通電！普廷要求停火期間 川普停止向烏運輸武器

美國總統川普與俄國總統普廷18日通電，協商烏俄停火協議。（法新社）

2025/03/18 22:48

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普18日與俄羅斯總統普廷通電，商討30天停火措施在內的烏俄和平協議。彭博引述知情人士說法，俄方欲阻止外國軍事支援進入烏克蘭，或至少擋下美國援助。普廷要求川普提出的協議，須包含停火期間美方全面停止向烏克蘭運輸武器和軍援，待烏克蘭同意並遵守和平協議中，俄方預設涵蓋的軍力限制後，便可恢復武器輸送。

自2022年2月烏俄衝突爆發後，烏克蘭國內生產所佔的軍需比，從10%大幅增長至30%以上，但主要仍依靠美國的40%和歐洲當前約30%供應維繫戰力。高階歐洲官員表示，歐洲對於是否同意莫斯科停止軍援的要求極度躊躇，後果恐使情勢陷入風險，讓俄國能夠在停戰期間重整軍備，烏克蘭卻受到掣肘。

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川普17日在空軍一號上向媒體示意，美俄協商已涉及「資產分配」議題，會與普廷談論「土地與發電廠」。外媒分析，自開戰初期便被俄軍佔領，供應烏國近四分之一電力的歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia），以及2014年遭俄國佔領，但不被絕大多數國家承認合法性的克里米亞半島，皆可能讓予俄羅斯。

川普同日在社群媒體發文表示，雖然烏俄最終和平協議的許多要素已取得共識，仍存留多項議題需要處理；國務卿魯比歐接受「福斯新聞」訪問時談到，與烏國的協商取得對方良好承諾，「現在我們得從俄方取得類似的成果」。

白宮新聞秘書李威特向媒體表示，若與普廷的通話結果不如預期，川普願意對俄國施加更多制裁。

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