赤裸醉漢暴走狂砸設備畫面曝 都柏林機場：希望再也不見！

〔即時新聞/綜合報導〕3月17日「聖派翠克節」原本是愛爾蘭人普天同慶的日子,沒想到今年的都柏林機場(Dublin Airport)卻上演了一場荒唐鬧劇。一名20多歲的男子疑似因錯過轉機航班,在機場當眾情緒失控,甚至直接脫掉上衣,大肆破壞機場設備,最終被警方當場逮捕。

綜合外媒報導,當地時間17日上午7時20分,都柏林機場第一航廈內,這名早已醉醺醺的男子疑因錯過航班,一怒之下開始砸毀眼前的一切,包括電腦系統、行李測重器、金屬櫃、公共桌椅等,場面相當混亂。

更誇張的是,這名醉漢發現有人錄影時,竟然不但不收斂,反而赤裸上身對著鏡頭擺出「雙手肱二頭肌」的挑釁姿勢,彷彿在向眾人炫耀自己的「氣魄」。這一幕讓現場旅客又驚又怕,趕緊向機場保全通報。

機場保全人員隨即上前制止,並將男子交給都柏林警方處理。都柏林機場事後發表聲明,證實此事已進入司法程序,該男子遭控毀損罪,並將於18日首度出庭審理,更無奈地說,「希望再也不要在都柏林機場見到他。」

A man in his 20s has been arrested after he caused significant damage to a section of Dublin Airport after he missed his flight.



Footage shared on social media shows the man, who is topless but with a partially covered face, breaking and smashing structures around one of the… pic.twitter.com/cnNBTXOYoj