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    赤裸醉漢暴走狂砸設備畫面曝 都柏林機場：希望再也不見！

    愛爾蘭都柏林機場發生旅客暴走事件，一名赤裸上身的男子大肆破壞機場設備，最後遭到警方逮捕。（本報合成，擷取自@aviationbrk/X）

    愛爾蘭都柏林機場發生旅客暴走事件，一名赤裸上身的男子大肆破壞機場設備，最後遭到警方逮捕。（本報合成，擷取自@aviationbrk/X）

    2025/03/18 16:36

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕3月17日「聖派翠克節」原本是愛爾蘭人普天同慶的日子，沒想到今年的都柏林機場（Dublin Airport）卻上演了一場荒唐鬧劇。一名20多歲的男子疑似因錯過轉機航班，在機場當眾情緒失控，甚至直接脫掉上衣，大肆破壞機場設備，最終被警方當場逮捕。

    綜合外媒報導，當地時間17日上午7時20分，都柏林機場第一航廈內，這名早已醉醺醺的男子疑因錯過航班，一怒之下開始砸毀眼前的一切，包括電腦系統、行李測重器、金屬櫃、公共桌椅等，場面相當混亂。

    更誇張的是，這名醉漢發現有人錄影時，竟然不但不收斂，反而赤裸上身對著鏡頭擺出「雙手肱二頭肌」的挑釁姿勢，彷彿在向眾人炫耀自己的「氣魄」。這一幕讓現場旅客又驚又怕，趕緊向機場保全通報。

    機場保全人員隨即上前制止，並將男子交給都柏林警方處理。都柏林機場事後發表聲明，證實此事已進入司法程序，該男子遭控毀損罪，並將於18日首度出庭審理，更無奈地說，「希望再也不要在都柏林機場見到他。」

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