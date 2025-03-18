37年美國夢碎！ 苗族裔女子因大麻案遭遣返寮國

馬楊遭遣送至她從未踏足的寮國。（取自臉書）

2025/03/18 16:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國威斯康辛州一位苗族裔（Hmong）女性馬楊（Ma Yang，音譯），八個月大時隨家人抵美，定居密爾瓦基（Milwaukee）至今已37年。然而，日前她卻因多年前的大麻相關案件遭美國當局遣返寮國，其前律師對此表示震驚與不解。

英國《獨立報》報導，馬楊出生於泰國，隨後取得美國合法永久居民身分。育有五名子女的她，曾因大麻相關指控入獄服刑30個月，未料出獄兩年多後，竟遭川普政府撤銷綠卡。今年二月，美國移民及海關執法局（ ICE）要求馬楊前往密爾瓦基辦事處報到，隨後將她拘留，輾轉送往印第安納州、芝加哥，最終遣送至她從未踏足的寮國。

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美國總統川普曾在競選期間揚言大規模驅逐非法移民。上週六，他更罕見動用1798年制定的《外國敵人法》（Alien Enemies Act）。該法授權總統在戰時拘留或驅逐敵對國家公民。

馬楊的前辯護律師里奇（Matt Ricci）接受《獨立報》訪問時強調，當年他雖曾告知馬楊遣返「有可能發生」，但考量到寮國過去並無接收美國遣返人員的先例，因此研判此事「不會發生」。

「美國把我送回去等死。」馬楊在接受《密爾瓦基哨兵日報》（Milwaukee Journal Sentinel）採訪時，曾如此絕望地表示。她也提到，先前的律師從未告知她可能遭遣返。但里奇律師對此予以否認，表示其檔案與筆記皆有相關紀錄。

里奇進一步指出，馬楊的十二名兄弟姐妹中，多數在美國出生。她因出生於海外難民營而面臨如此命運。他強調，任何稍具同情心的人，都不會認為這是拆散馬楊與家人的正當理由。

馬楊早年生活艱難，2022年量刑備忘錄顯示，她幼時遭父母虐待，常被獨留家中，由暴力兄長照顧。11歲離家出走，14歲在明尼蘇達州生下長女阿齊亞（Azia），20歲誕下次女凡塔齊亞（Fantazia）。2010年起，她與伴侶布布（Michael Bub）育有三子，布布健康欠佳，生活難自理。

2020年9月，聯邦當局逮捕26人，馬楊因姐姐要求代收包裹而捲入販運。她雖未過問內容，但很快察覺不妥。備忘錄稱，她對罪行深感悔恨，因入獄錯過陪伴子女，盼以緩刑代替重罰。如今，遣返令她的美國夢徹底破滅。

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