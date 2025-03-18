語言神童崛起！ 19歲印度天才打破紀錄 精通400種語言挑戰人類極限

印度19歲天才青年阿克拉姆展現驚人的語言天賦，能夠閱讀、書寫並打字400種語言，並流利掌握46種口語，被譽為當代語言學奇才。（圖翻攝自X/@Bharat_Analyzer）

2025/03/18 14:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度19歲天才青年阿克拉姆（Mahmoud Akram）展現驚人的語言天賦，能夠閱讀、書寫並打字400種語言，並流利掌握46種口語，被譽為當代語言學奇才。

綜合外媒報導，阿克拉姆自4歲便展現過人語言能力，僅花6天便掌握英文字母，3週內學會299個泰米爾語字母。這一切很大程度歸功於他的父親莫齊普里亞姆（Shilby Mozipriam），一名精通16種語言的語言學家，因工作需頻繁遷居海外，深知語言障礙的困擾，並自小培養兒子的語言能力。

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阿克拉姆的語言成就不斷刷新紀錄。8歲時，他創下世界紀錄，成為最年輕的多語打字員；10歲時，他在1小時內用20種語言書寫印度國歌，再次打破紀錄；12歲時，他已能閱讀、書寫並打字400種語言，並在德國擊敗70位語言專家，榮獲德國青年人才獎。

他的學習方式不拘泥於傳統學術環境，而是透過全球資源自主探索。他曾於以色列線上學習多國語言，後來獲得維也納多瑙河國際學校（Danube International School Vienna）獎學金完成高中學業，並於英國取得語言學學位。

對阿克拉姆而言，語言不僅是溝通工具，更是連結文化的橋樑。他表示：「語言不只是文字，而是人與人之間的橋樑。」他的終極目標是將泰米爾經典《提魯庫拉爾》（Thirukkural）與《托爾卡皮亞姆》（Tholkaappiyam）翻譯成多種語言，以促進文化交流。

目前，這位19歲的語言教授，除了在大學任教，還在緬甸、柬埔寨、泰國、印尼等地舉辦語言工作坊，致力於推廣語言多樣性，成為跨文化交流的使者。

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