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    拒補票還動手！中國大媽搭JR「霸王車」 攻擊女查票員遭逮還狡辯

    日本福岡縣博多車站，示意圖。（擷取自JR九州官網）

    日本福岡縣博多車站，示意圖。（擷取自JR九州官網）

    2025/03/18 15:57

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本JR九州特急列車昨（17）日發生暴力事件，一名68歲中國大媽疑似拒絕補票，竟然直接動手推擠女列車員的腹部，隨後在博多站下車，當場被福岡警方逮捕。消息曝光後，引發日網熱議，不少人怒轟「這種人應該直接遣返回國！」

    綜合日媒報導，當地時間17日上午11時40分左右，當時列車行經鳥栖站至二日市站區間，一名32歲女車掌正在查驗票券，發現該名中國女遊客未購買特急車票，便告知她須補票才能繼續搭乘。不料，這名女遊客疑似拒絕補票，還動手推了車掌的腹部。

    事件發生後，這名中國大媽在福岡市博多站下車，警方隨即趕到現場將她逮捕。然而，面對警方訊問時，她不僅否認犯行，還狡辯稱，「我的右手只是打了一下車掌的肚子，我不是故意的。」

    消息曝光後引發日本網友強烈不滿，紛紛留言痛批，「打人後還說不是故意的」、「又是中國人，製造一堆麻煩，禁止他們入境！」甚至有人提到，今年1月，一名日本男子在中國的萬里長城脫褲拍照，結果被中國當局逮捕，還被關了兩週才遭驅逐出境，直呼日本政府也該學學中國，對這種鬧事行為零容忍！

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