拒補票還動手！中國大媽搭JR「霸王車」 攻擊女查票員遭逮還狡辯
日本福岡縣博多車站，示意圖。（擷取自JR九州官網）
莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本JR九州特急列車昨（17）日發生暴力事件，一名68歲中國大媽疑似拒絕補票，竟然直接動手推擠女列車員的腹部，隨後在博多站下車，當場被福岡警方逮捕。消息曝光後，引發日網熱議，不少人怒轟「這種人應該直接遣返回國！」
綜合日媒報導，當地時間17日上午11時40分左右，當時列車行經鳥栖站至二日市站區間，一名32歲女車掌正在查驗票券，發現該名中國女遊客未購買特急車票，便告知她須補票才能繼續搭乘。不料，這名女遊客疑似拒絕補票，還動手推了車掌的腹部。
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事件發生後，這名中國大媽在福岡市博多站下車，警方隨即趕到現場將她逮捕。然而，面對警方訊問時，她不僅否認犯行，還狡辯稱，「我的右手只是打了一下車掌的肚子，我不是故意的。」
消息曝光後引發日本網友強烈不滿，紛紛留言痛批，「打人後還說不是故意的」、「又是中國人，製造一堆麻煩，禁止他們入境！」甚至有人提到，今年1月，一名日本男子在中國的萬里長城脫褲拍照，結果被中國當局逮捕，還被關了兩週才遭驅逐出境，直呼日本政府也該學學中國，對這種鬧事行為零容忍！
JR列車内で女性車掌に“暴行” 中国籍の旅行客の女を逮捕 “特急券が必要”と伝えられ犯行か 「当てるつもりはありませんでした」と否認 福岡— 由美 （@MagnoliaAliceF） March 17, 2025
こんな暴力的で野蛮な人達を呼び寄せてまで観光立国なんて目指す必要はないと思います。
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