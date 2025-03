美國一群搶匪「揮舞2條蟒蛇」恐嚇店員 竟成功搶價值破萬商品

2025/03/18 15:59

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國田納西州(Tennessee)日前發生一起離奇搶案,一群搶匪闖進公路旁的一家加油站商店後,竟靠著揮舞手中的2條蟒蛇,威脅店員交出財物,成功搶走價值400美元(約新台幣1.3萬元)、含大麻二酚成分的CBD油。當地警方獲報,正在追查這群搶匪下落,並公開監視器畫面,希望民眾能提供線索。

綜合外媒報導,這起搶案發生在本月4日,美國田納西州丹麥(Denmark)138號公路商的一家加油站商店,遭一群搶匪闖入。從監視器畫面顯示,一群男子進到商店後,開始不斷揮舞著手中2條凶猛的蟒蛇,至於蛇的外型分別是白色與棕色,根據當時在店內的顧客表示,「他們進來後不斷揮舞著蛇,還把蛇放在櫃台上。」

請繼續往下閱讀...

最終,這群搶匪得手價值約400美元的油後,就因為顧忌店內數量頗多的顧客,所以並未多搶其他商品,直接拿著油轉身離開;當地警方則透露,這群搶匪走出商店後,坐上一輛黑色的小轎車後逃離,並公布監視器畫面希望民眾能夠提供線索。

報導指出,當地在去年4月也曾發生類似事件,一名26歲男子庫克(Reginald Cook)走進一家商店後,靠著脖子上掛著一條約1.5公尺長的蟒蛇,試圖以此威脅店員交出錢財,但最後被店員持槍抵抗並報警逮捕。

Thieves in Madison County, TN used pythons to distract the cashier while stealing over $500 in CBD products. Police arrested four suspects. pic.twitter.com/nSmfJNQTvu