為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國一群搶匪「揮舞2條蟒蛇」恐嚇店員 竟成功搶價值破萬商品

    美國田納西州日前發生一起離奇搶案，一群搶匪闖進公路旁的一家加油站商店後，竟靠著揮舞手中的2條蟒蛇，威脅店員交出財物，成功搶走價值400美元的油。（圖擷取自@SULLY10X 社群平台「X」）

    美國田納西州日前發生一起離奇搶案，一群搶匪闖進公路旁的一家加油站商店後，竟靠著揮舞手中的2條蟒蛇，威脅店員交出財物，成功搶走價值400美元的油。（圖擷取自@SULLY10X 社群平台「X」）

    2025/03/18 15:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州（Tennessee）日前發生一起離奇搶案，一群搶匪闖進公路旁的一家加油站商店後，竟靠著揮舞手中的2條蟒蛇，威脅店員交出財物，成功搶走價值400美元（約新台幣1.3萬元）、含大麻二酚成分的CBD油。當地警方獲報，正在追查這群搶匪下落，並公開監視器畫面，希望民眾能提供線索。

    綜合外媒報導，這起搶案發生在本月4日，美國田納西州丹麥（Denmark）138號公路商的一家加油站商店，遭一群搶匪闖入。從監視器畫面顯示，一群男子進到商店後，開始不斷揮舞著手中2條凶猛的蟒蛇，至於蛇的外型分別是白色與棕色，根據當時在店內的顧客表示，「他們進來後不斷揮舞著蛇，還把蛇放在櫃台上。」

    最終，這群搶匪得手價值約400美元的油後，就因為顧忌店內數量頗多的顧客，所以並未多搶其他商品，直接拿著油轉身離開；當地警方則透露，這群搶匪走出商店後，坐上一輛黑色的小轎車後逃離，並公布監視器畫面希望民眾能夠提供線索。

    報導指出，當地在去年4月也曾發生類似事件，一名26歲男子庫克（Reginald Cook）走進一家商店後，靠著脖子上掛著一條約1.5公尺長的蟒蛇，試圖以此威脅店員交出錢財，但最後被店員持槍抵抗並報警逮捕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播