美國一群搶匪「揮舞2條蟒蛇」恐嚇店員 竟成功搶價值破萬商品

美國田納西州日前發生一起離奇搶案，一群搶匪闖進公路旁的一家加油站商店後，竟靠著揮舞手中的2條蟒蛇，威脅店員交出財物，成功搶走價值400美元的油。（圖擷取自@SULLY10X 社群平台「X」）

2025/03/18 15:59

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州（Tennessee）日前發生一起離奇搶案，一群搶匪闖進公路旁的一家加油站商店後，竟靠著揮舞手中的2條蟒蛇，威脅店員交出財物，成功搶走價值400美元（約新台幣1.3萬元）、含大麻二酚成分的CBD油。當地警方獲報，正在追查這群搶匪下落，並公開監視器畫面，希望民眾能提供線索。

綜合外媒報導，這起搶案發生在本月4日，美國田納西州丹麥（Denmark）138號公路商的一家加油站商店，遭一群搶匪闖入。從監視器畫面顯示，一群男子進到商店後，開始不斷揮舞著手中2條凶猛的蟒蛇，至於蛇的外型分別是白色與棕色，根據當時在店內的顧客表示，「他們進來後不斷揮舞著蛇，還把蛇放在櫃台上。」

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最終，這群搶匪得手價值約400美元的油後，就因為顧忌店內數量頗多的顧客，所以並未多搶其他商品，直接拿著油轉身離開；當地警方則透露，這群搶匪走出商店後，坐上一輛黑色的小轎車後逃離，並公布監視器畫面希望民眾能夠提供線索。

報導指出，當地在去年4月也曾發生類似事件，一名26歲男子庫克（Reginald Cook）走進一家商店後，靠著脖子上掛著一條約1.5公尺長的蟒蛇，試圖以此威脅店員交出錢財，但最後被店員持槍抵抗並報警逮捕。

Thieves in Madison County, TN used pythons to distract the cashier while stealing over $500 in CBD products. Police arrested four suspects. pic.twitter.com/nSmfJNQTvu — SULLY （@SULLY10X） March 18, 2025

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