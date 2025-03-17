人間煉獄！蘇丹血腥內戰深井驚見11具屍體 軍方控RSF屠殺棄屍

蘇丹警方在首都喀土穆一口深井中發現11具屍體，其中包括婦女與兒童。（法新社）

2025/03/17 14:53

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹警方週日在首都喀土穆一口深井中發現11具屍體，其中包括婦女與兒童。這起駭人案件發生時間點在蘇丹軍方近期將準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）驅逐出該地區後。

據美聯社報導，喀土穆民防部門現場隊負責人哈桑（Abdul-Rahman Muhammad Hassan）上校透露，居民最初通報發現1具屍體，當局隨即展開搜索，最終在該口深井內發現多具屍體。他表示：「我們在這口井裡發現了男性、女性、成人和兒童的遺體」，並強調搜索行動仍在進行。

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警方指控，這些受害者是在快速支援部隊控制法亞哈社區期間被殺害後棄屍井中。軍方本月稍早於喀土穆及其姊妹城市翁杜曼發動大規模軍事行動，成功奪回該區域控制權。

附近哈傑尤素夫社區居民奧馬爾（Afra al-Hajj Omar）證實，快速支援部隊在該地區進行大規模暴行，「他們搶劫我們、毆打我們、折磨我們」，她指控，「許多屍體被扔進了井裡。」

這起事件發生在蘇丹內戰持續惡化的背景下。自2023年4月軍方與快速支援部隊爆發公開衝突以來，已造成至少2萬人死亡，實際數字可能更高。戰爭導致超過1400萬人流離失所，部分地區更陷入飢荒。

衝突期間，大規模性侵、種族清洗等暴行頻傳，聯合國與國際人權組織譴責這些行為已構成戰爭罪與危害人類罪。近幾個月來，蘇丹軍方已在喀土穆及其他戰區逐步奪回控制權。

居民最初通報發現1具屍體，當局隨即展開搜索，最終在該口深井內發現多具屍體。（法新社）

蘇丹警方在首都喀土穆一口深井中發現11具屍體。（法新社）

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