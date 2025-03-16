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    小心！美國理膚寶水、沃爾格林抗痘產品 遭致癌物污染展開召回

    美國理膚寶水、沃爾格林、Proactiv、SLMD Skincare的抗痘產品，有被致癌物質苯污染的可能。（圖擷自La Roche-Posay網站）

    美國理膚寶水、沃爾格林、Proactiv、SLMD Skincare的抗痘產品，有被致癌物質苯污染的可能。（圖擷自La Roche-Posay網站）

    2025/03/16 15:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國理膚寶水（La Roche-Posay）、連鎖藥局沃爾格林（Walgreens）、Proactiv、SLMD Skincare的抗痘產品，有被致癌物質苯污染的可能，美國食品藥物管理局（FDA）宣布展開召回。

    《ABC》報導，這次召回的產品共有6種，包括理膚寶水Effaclar雙重抗痘霜（Effaclar Duo Dual Action Acne Treatment）、沃爾格林抗痘洗面乳（Acne Control Cleanser）、沃爾格林抗痘斑面霜（Tinted Acne Treatment Cream）。

    此外還有Proactiv緊急抗痘霜過氧化苯甲醯5％（Emergency Blemish Relief Cream Benzoyl Peroxide 5%）、Proactiv柔滑肌膚去角質霜（Skin Smoothing Exfoliator）、SLMD過氧化苯甲酰抗痘乳液（Benzoyl Peroxide Acne Lotion）。

    上述召回產品的批號、有效日期都已在FDA網站上公開，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，長期暴露在高濃度苯之下會導致白血病或造血器官癌症。

    不過，FDA強調召回產品的致癌風險極低，就算每天使用且持續數十年，所接觸到的苯含量也很難致癌，但為了保險起見已要求在零售商店下架。

    召回的產品批號和有效期限。（圖擷自FDA網站）

    召回的產品批號和有效期限。（圖擷自FDA網站）

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