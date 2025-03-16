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    中國人「潤日」風氣盛行 逃離原因一一曝光！

    日本記者舛友雄大出版新書《潤日》，介紹中國人近年來逃到日本的狀況。（圖擷自舛友雄大X帳號）

    日本記者舛友雄大出版新書《潤日》，介紹中國人近年來逃到日本的狀況。（圖擷自舛友雄大X帳號）

    2025/03/16 09:51

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾在中國財新傳媒工作過的記者舛友雄大，今年出版新書且書名是相當簡潔直白的《潤日》，介紹中國人近年來逃到日本的狀況，而原因主要是避開政治風險、景氣低迷、不想要小孩接受愛國教育、希望能安心養老等等。

    《產經新聞》報導，在中國用語裡會用「潤」來指稱英語裡的「run」，代表著中國人逃到海外的意思。從2022年3月開始，中共實施武漢肺炎嚴格「清零」、上海大封鎖政策，越來越多人開始在網路上使用「潤」這個字。

    中國人從那時起紛紛「潤」了出去，目的地包括日本、新加坡、美國乃至世界各地，而《潤日》這本書著重在日本的狀況，大約從2年前開始，中國人購買日本高樓公寓的消息越來越多，引起了大眾的注意。

    書中表示，有許多中國富豪正在東京都豐洲、六本木、麻布等地區購置豪宅，並以「經營・管理」的簽證來到日本，和過去主要以留學、工作等目的進入日本的狀況不同。

    這些中國人的目的就是要逃離中國，因此他們日語說得不好、和當地社會幾乎沒有接觸，書中還介紹了中國人如何把小孩送進日本學校、中國式會所在日本興起的情況、如何從中國把資產轉移到日本等敏感資訊。

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