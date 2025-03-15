承諾24小時解決烏俄戰爭 川普解釋：我是在諷刺

美國總統川普。（彭博檔案照）

2025/03/15 17:44

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普在選戰期間，多次宣稱會在「24小時內」、甚至當選後還沒上任，就解決烏俄戰爭。川普14日接受美國媒體專訪，被問到這項承諾，坦言他當時這麼說是「有點在諷刺」。

《美聯社》15日報導，川普接受辛克萊（Sinclair）電視頻道週日帶狀政治與調查新聞節目《全力以赴（Full Measure）》訪問，根據該節目釋出的訪問預告片段，川普被問到他在競選期間，多次做出的這項承諾，而他的政府上任54天，現在還在設法斡旋解決方案。

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對此，川普回答「這個，我說那些話的時候，是有點在諷刺」，「我真正的意思是，我會要這件事獲得解決，而且我想，我認為我會達成」。這是有長串誇大其詞紀錄的川普，罕見承認這一點。這場專訪完整內容將在16日播出。

川普2023年5月在美國有線電視新聞網（CNN）舉辦的一場市民大會式座談，說道「他們正在失去性命，俄羅斯和烏克蘭人，我想停止他們繼續流失人命，而且我會說到做到，我會在24小時內做到」。

去年9月他在與當時民主黨總統候選人賀錦麗的辯論會上表示，「這（烏俄戰爭）是一場亟待解決的戰爭，我會在我甚至還沒成為總統之前，就讓這場戰爭獲得解決，若我勝選、當選是總統當選人時，我就會和這方、也和另一方談，把一起雙方找來」。

川普在這場專訪中，也被問到，如果俄羅斯總統普廷不同意日前美國與烏克蘭達成共識的停火方案，美國政府有何計畫。川普說，「這對世界來說是壞消息，因為有這麼多人正在喪失性命，但是我想，我認為他會同意，我真的這麼認為，我想我相當知道他，我想他會同意。」

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