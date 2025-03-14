老虎伍茲爆新戀情！與川普前媳婦凡妮莎交往 低調約會數月

老虎伍茲與川普長子的前妻凡妮莎，悄悄發展出一段戀情。（法新社；本報合成）

2025/03/14 20:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕體壇傳奇老虎伍茲（Tiger Woods）與川普長子小川普（Donald Trump Jr.）的前妻凡妮莎（Vanessa Trump）悄悄發展出了一段戀情。這段從友誼昇華為愛情的關係，雖然尚未正式公開，但已經成為外界熱議焦點。

綜合《每日郵報》與《紐約郵報》等多家外媒報導，49歲的伍茲與47歲的凡妮莎自去年11月感恩節前後開始交往，至今已持續數月。知情人士透露：「他們一開始只是朋友，但現在已經發展成了更進一步的關係。」雖然目前這段戀情尚未進入到極其認真的階段，但另位知情人士指出：「他們有許多共通點，都是公眾人物，也都懂得如何保護自己的私生活，此外，他們同樣身為父母，因此更能互相理解。」

請繼續往下閱讀...

伍茲與凡妮莎同住在佛州棕櫚灘（Palm Beach），兩人住處僅相距20分鐘車程。凡妮莎的17歲女兒凱（Kai Trump）與伍茲的16歲兒子查理（Charlie Woods）、17歲女兒珊姆（Sam Woods）目前同時就讀學費高達38595美元（約127萬新台幣）的本傑明私立學校（The Benjamin School），這層關係也讓雙方家庭漸漸變得更加熟悉。

近來，兩人雖然刻意保持低調，避免高調亮相，但仍有蛛絲馬跡顯示他們的親密關係。在2月舉行的PGA高爾夫巡迴賽事上，伍茲與凡妮莎被拍到一同現身，並與她的女兒凱同行。此外，凡妮莎與女兒還曾到場觀賽伍茲所創立的高爾夫聯盟TGL賽事，足見雙方的關係正穩定發展。

消息人士透露，雖然伍茲與凡妮莎尚未正式對外公開戀情，但他們已經習慣彼此的陪伴。「她偶爾會到伍茲在朱庇特島（Jupiter Island）的住處，一週會過去幾晚，他們喜歡一起用餐、聊天，享受彼此的時光。目前還沒有公開的打算，但未來可能會發展成更認真的關係。」

據《人物》雜誌報導，一名接近川普家族的消息人士透露，小川普對前妻與伍茲的戀情「表示支持」，並未對此產生負面情緒。此外，川普家族內部也早已知曉這段戀情，雙方目前相處融洽。

伍茲與凡妮莎過去皆有婚姻經歷。凡妮莎與小川普結婚13年，於2018年離婚，並育有五名子女。而伍茲曾與瑞典名模艾琳（Elin Nordegren）結婚，但在2010年因醜聞爆發而離婚，兩人育有一子一女。

EXCLUSIVE DETAILS: Tiger Woods secretly dating Vanessa Trump https://t.co/WPEy5wajJD pic.twitter.com/YujgDOCewm — New York Post （@nypost） March 13, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法