婚姻觸礁？歐巴馬夫人透露對丈夫的「小抱怨」

婚變傳言發酵之際，歐巴馬與蜜雪兒上月情人節在Instagram上傳自拍照秀恩愛。（取自IG）

2025/03/13 10:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕前美國第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）在最新Podcast《IMO》首集與哥哥羅賓森（Craig Robinson）對談時，笑談丈夫、前總統歐巴馬（Barack Obama）不準時的習慣令她無奈。此話題因近期婚變傳言而備受關注。據紐約郵報八卦版《Page Six》12日報導，這對結婚32年的夫妻正試圖平息外界猜測。

蜜雪兒透露，歐巴馬的時間觀念與她迥異，常讓她哭笑不得。她對哥哥說：「他得適應我的準時標準。」羅賓森打趣稱，歐巴馬的「島嶼時間」作風源於夏威夷成長背景。蜜雪兒回憶，出門前她總見歐巴馬慢悠悠起身洗漱或找東西，「我常說，『三點出發是指一切就緒，不是那時才找眼鏡！』」

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她也肯定歐巴馬的進步：「32年下來，他改了不少，但這是他必須調整的。」她提到，26歲的瑪莉亞（Malia Obama）與23歲的莎夏（Sasha Obama），這兩個女兒深知她重視守時，與她同行總會提早準備，「她們已練就雷厲風行的本事。」

這段家庭趣談因婚變傳聞增添複雜性。《Page Six》今年1月引述知情人士稱，蜜雪兒厭倦華盛頓政治生活，顯得「心不在焉」，甚至疲於假裝與歐巴馬一切如常。一位曾共事的消息人士說：「他們從不刻意塑造完美婚姻形象，也無意讓人覺得天作之合。」

傳言部分源於歐巴馬多次獨自露面：蜜雪兒因「長假期」缺席前總統卡特（Jimmy Carter）葬禮；歐巴馬則單獨參加華盛頓私人晚宴，並在川普就職典禮上成為唯一未攜配偶的前總統。知情人士分析，蜜雪兒缺席就職典禮與川普有關，「她不虛偽，選舉時現身已算盡力，沒義務圍著川普轉。」

為平息猜測，歐巴馬夫婦近期頻秀恩愛。歐巴馬1月俏皮祝賀蜜雪兒生日，情人節在Instagram深情寫道：「32年相伴，你仍讓我心動。」蜜雪兒回應：「你是我的依靠，過去如此，未來亦然。」這些互動似為風波畫下句點。

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