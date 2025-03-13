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    傳石破茂將訪硫磺島 出席戰後80週年美日悼念儀式

    日本首相石破茂傳出將出席硫磺島美日聯合悼念儀式。（路透）

    日本首相石破茂傳出將出席硫磺島美日聯合悼念儀式。（路透）

    2025/03/13 09:56

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府人士12日透露，日本首相石破茂將在本月29日訪問硫磺島，出席在硫磺島舉行的美日聯合悼念儀式。此次石破茂出訪硫磺島，也是睽違近12年有日本在任首相訪問硫磺島，外界認為，此次訪問行程還有對外彰顯美日同盟關係的意義。

    根據日本《共同社》報導，上次有在任首相造訪硫磺島，需追溯至2013年4月的安倍晉三，當時安倍晉三前往硫磺島視察陣亡日軍士兵遺骨的收集作業。過去菅直人、小泉純一郎擔任首相期間也曾造訪硫磺島，據悉防衛大臣中谷元、美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也都考慮出席此次悼念儀式。

    在二次世界大戰期間，美軍在1945年2月19日登陸硫磺島，與日軍爆發激烈戰鬥，持續約1個多月的戰鬥，造成雙方重大傷亡，美軍有6821人陣亡，日軍陣亡人數則多達2.1萬人。厚生勞動省稱，陣亡日軍之中，截至今年1月底還有約1萬1190具遺骨未被收容。

    硫磺島美日聯合悼念儀式始於戰後50週年的1995年，目的是增進日美兩國的友誼，往年由日方遺屬組成的硫黃島協會和美方相關人士等出席。除了石破茂將訪問硫磺島之外，德仁天皇夫婦也研擬在4月前往硫磺島悼念戰歿者，宮內廳正在討論此事。

    二戰期間，美軍與日軍在硫磺島爆發激烈戰鬥。圖為在硫磺島摺鉢山豎立美國國旗的美軍士兵。（美聯社）

    二戰期間，美軍與日軍在硫磺島爆發激烈戰鬥。圖為在硫磺島摺鉢山豎立美國國旗的美軍士兵。（美聯社）

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