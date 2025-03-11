中國女留學生倫敦晨吼擾鄰「甩鍋給日本人」竟獲中網支持

中國留學生外貌清秀，卻在倫敦的清晨對著鄰居大吼大叫、擾人清夢，還說日語試圖嫁禍給日本人。（本報合成，擷取自微博）

2025/03/11 17:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名女留學生長相清秀，卻喜歡在倫敦的早晨對著窗外大吼大叫，甚至在影片結尾講日語，疑似試圖嫁禍給日本人。影片曝光後，意外獲得中國網友支持，還有人聲稱她其實是韓國人。

這段影片近日在社群平台「X」 、「微博」瘋傳，畫面中，這名中國女留學生一大早打開窗戶，先用英語對著外面大聲吼道，「早上好我的鄰居們！在倫敦的陽光、在英國的陽光！」最後，她突以日語喊了一句「すみません」（對不起，Sumimasen），疑似試圖將擾民的惡作劇嫁禍給日本人。

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畫面曝光後引發熱議，不少中國網友不僅不覺得失禮，還大讚她「做得好」，甚至替她辯護，「她只是做了韓國人會做的事情」，甚至還有人直指她「是韓國人扮中國人來抹黑日本人」

據了解，這名23歲的中國留學生在小紅書的帳號名為「車稻山潛」，擁有1.8萬名粉絲，目前就讀倫敦國王學院（King's College London）。從她貼文可見，這名女學生並不掩飾自己的中國身分，不僅時常分享中英文化差異，也多次拍攝自己對著窗戶大吼、影響鄰居清晨安寧的影片。

她在其中一部惡作劇影片中，甚至將人中塗黑疑似模仿日本人，並表示「中國有句古話叫作『識時務者為俊傑』」接著對著窗外大吼「なに（什麼，nani）？ばかやろう（混帳，bakayaro）我的陽光在哪裡？」

這名中國女留學生將人中塗黑疑似假冒成日本人，開窗大吼質問上天陽光在哪裡？（擷取自小紅書「車稻山潛」）

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