受夠俄烏絞肉戰！馬斯克：關閉「星鏈」 烏克蘭前線必崩

示威者8日聚集在美國喬治亞州迪凱特（Decatur）的特斯拉（Tesla）經銷商外，抗議馬斯克擔任政府效率部門負責人，批評其大規模政府裁員和縮編政策。（歐新社）

2025/03/09 20:17

〔編譯陳成良／綜合報導〕自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏克蘭軍隊高度依賴億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的「星鏈」（Starlink）衛星網路維持通訊。馬斯克8日在社群媒體平台X上表示，若關閉「星鏈」，烏克蘭前線將全面崩潰。他坦言對這場「長年僵持、毫無進展且烏克蘭注定失敗的屠殺」感到厭倦。

據《福斯商業新聞網》（Fox Business）報導，身兼美國總統川普高級顧問的馬斯克，是在回應猶他州共和黨參議員麥克．李（Mike Lee）的推文時發表此番言論。

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事件起因於麥克．李在X平台發文稱「不給烏克蘭一毛錢」，該貼文回應一名使用者質疑美國納稅人是否為白宮前展示的巨幅烏克蘭國旗埋單。馬斯克回覆李表示：「對烏克蘭排名前10的寡頭實施制裁，尤其是那些在摩納哥擁有豪宅的人，這場衝突將立刻停止，這才是關鍵所在。」

然而，一名使用者對此提出異議。他認同馬斯克主張制裁貪腐人士，但批評這位SpaceX與特斯拉（Tesla）創辦人應「停止假裝」俄羅斯總統普廷不是侵略者，指馬斯克似乎只關注烏克蘭的問題而忽略普廷的角色。

馬斯克回應稱：「我曾公開挑戰普廷為烏克蘭進行一對一肉搏戰，而『星鏈』正是烏克蘭軍隊的支柱。若我關閉系統，他們的前線將瞬間瓦解。」

馬斯克進一步闡述：「我真正厭惡的是這場註定無果、長年累月消耗生命的戰爭。任何用心思考、真正理解的人，都會希望這台絞肉機停下來。現在就實現和平！」事實上，早在2022年3月，馬斯克便曾在社群媒體上挑戰普廷進行「單挑對決」，顯示他對此議題的長期關注。

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