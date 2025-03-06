假冒NBA球隊代表 搶走2千多萬多蒂芙尼鑽石耳環吞下肚

32歲男子假冒NBA奧蘭多魔術隊球員的代表進入蒂芙尼珠寶店，並搶走價值高達76萬9500美元（約新台幣2500萬元）的鑽石耳環後逃逸，隨後為藏匿物品，竟選擇將耳環吞入腹中。（圖擷自「@tsgnews」X）

2025/03/06 15:50

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州發生一起離奇珠寶竊案，32歲男子假冒NBA奧蘭多魔術隊球員的代表進入蒂芙尼珠寶店，並搶走價值高達76萬9500美元（約新台幣2500萬元）的鑽石耳環後逃逸，隨後疑似選擇將耳環吞入腹中藏匿，消息曝光引發外界關注。

綜合外媒報導，據奧蘭多警方報告提及，32歲男子吉爾德（Jaythan Lawrence Gilder）上月26日前往奧蘭多蒂芙尼珠寶店（Tiffany & Co.），他假冒為奧蘭多魔術籃球隊員的代表，得以實際接觸觀賞到高價珠寶，趁他人不注意突然強行奪門而出，並搶走2對鑽石耳環，包括一對4.86克拉鑽石耳環、價值16萬美元（約新台幣526萬元），還有一對8.19克拉的鑽石耳環、價值60萬9500美元（約新台幣2千萬元），總價值高達76萬9500美元。

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警方接獲報案循線追查，最終在華盛頓郡10號州際公路攔截吉爾德的車輛，並以拒捕罪將其逮捕，同時發現他在科羅拉多州有多達48項未解案件的通緝令。不過，警方當時未能找到被盜的鑽石耳環，因此無法立即對他追加相關罪名。

警方報告指出，吉爾德被關押後，突然詢問監獄警察「我是否會因為我肚子裡的東西被起訴？」這句話引起警方懷疑。隨後，監獄人員對他進行X光掃描身體，赫然發現數個「異物」在他的消化道，警方懷疑這些異物極有可能是失竊的鑽石耳環，仍需等自然排出後才能進一步確認。

目前吉爾德已被正式指控一級重大盜竊罪與戴面具搶劫罪。警方表示，搜索吉爾德的犯罪記錄後發現，他曾於2022年在德州被控搶劫另一間蒂芙尼珠寶。

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