悚！墨西哥9學生離奇失蹤 雙手被砍裝袋、屍體塞廢棄車內

墨西哥近日傳出駭人命案，所有屍體被塞進廢棄車輛的後車廂。（擷取自@Funesta/X）

2025/03/05 16:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥9名大學生近日前往南部海灘度假，卻離奇失蹤數日，最終警方在路邊一輛廢棄車輛內發現他們的遺體，所有人雙手遭割下，畫面相當駭人。

綜合外媒報導，9名受害者來自墨西哥中部特拉斯卡拉州（Tlaxcala），2月27日，4名女子及5名男子相約到南部城市瓦哈卡州（Oaxaca）海邊度假，未料全員神秘失蹤，家屬遍尋不著。

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直到3月2日下午，警方在普埃布拉州（Puebla）和瓦哈卡州邊境公路旁，發現一輛廢棄汽車，車內竟藏有9具遺體，其中4具被塞在後車廂，另外5具則被掩蓋在防水布下，現場還有一個裝滿8雙手的袋子，另外有1雙手在後車廂。

調查顯示，9具遺體皆有槍傷及酷刑痕跡，身分已確認的8人分別為：29歲的安吉（Angie Lizeth）、19歲的布倫達（Brenda Mariel）、23歲的杰奎琳（Jacqueline Ailet）、28歲的諾埃米（Noemi Yamileth）、21歲的萊斯利（Lesly Noya Trejo）、28歲的勞爾（Raul Emmanuel）、魯本（Ruben Antonio）和羅蘭多（Rolando Armando）等，第9名受害者仍待進一步確認。

普埃布拉州警方表示，已聯合特拉斯卡拉州及瓦哈卡州警方展開調查，目前已獲得些許線索，但基於保密原則，暫不透露進一步細節。

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