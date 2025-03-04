俄羅斯宣布「無限期禁止」9名日本公民入境 外相岩屋毅也在列

俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本外務省高層與企業界領袖等9名日本公民入境，其中包含日本外務大臣岩屋毅。（資料照，法新社）

2025/03/04 16:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府今年1月禁止335項產品出口到俄羅斯，認為這些產品有助於強化該國產業，同時也是制裁俄羅斯侵略烏克蘭的措施。對此，俄羅斯外交部宣布，無限期禁止日本外務省高層與企業界領袖等9名日本公民入境，其中包含日本外務大臣岩屋毅，受到制裁的岩屋毅則回應「深感遺憾」與「完全無法接受」。

綜合日媒報導，俄羅斯外交部本月3日公布的制裁日本公民名單，除了有外務大臣岩屋毅，還包括日本駐烏克蘭大使中込正志、前駐烏克蘭大使松田邦紀、國際協力機構（JICA）理事原昌平、國際協力機構烏克蘭事務所所長松永秀樹、日本IHI公司社長井手博、五十鈴汽車公司（Isuzu Motors）社長南真介等人。

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報導指出，俄羅斯外交部先前為了報復日本的制裁，已禁止日本前首相岸田文雄等日本政府相關人士，以及豐田汽車（Toyota）會長豐田章男等日本企業界領袖入境。今年1月，日本政府決定另外禁止335項產品出口到俄羅斯，其中包含起重機等特殊車輛的引擎零件、小型機車等，俄國媒認為是促使最新制裁名單的原因之一。

針對俄羅斯外交部的做法，岩屋毅在今（4）日記者會上表示，日俄2國之間還有大量未處理的問題需要解決，有時他也需要與俄方溝通，對於自己被禁止入境俄羅斯「深感遺憾」。另外，岩屋毅也強調，「我國（日本）採取的所有措施，都源自於俄羅斯入侵烏克蘭，將責任推卸給日本是完全不可接受的。」

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