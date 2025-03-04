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    有錯漏字就罰百元！日律師半年被上司罰款143萬 心理受創辭職

    日本律師被上司半年內罰款650萬日圓，診斷出心理問題辭職。（彭博）

    日本律師被上司半年內罰款650萬日圓，診斷出心理問題辭職。（彭博）

    2025/03/04 14:44

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有夠離譜！日本大阪府1間法律事務所的資深男律師，2021年6月對1名新進律師設置18項罰則，半年內累計罰款650萬日圓（約新台幣143萬元），導致對方診斷出適應障礙（精神障礙的一種）離職，大阪律師協會經過調查後，如今決定對這名職場霸凌的律師做出懲戒處分。

    《讀賣新聞》報導，資深律師當時規定若下屬文件中出現錯漏字，那麼每個字就要罰款500日圓（約新台幣110元）、向客戶聯繫的電郵若沒有發副本給他就罰5000日圓（約新台幣1102元）、文書上出現重大錯誤罰款2萬日圓（約新台幣4410元）、客戶給出很嚴重的投訴罰5萬日圓（約新台幣1.1萬元）。

    在半年的期間內，這名新手律師就被罰了650萬日圓，並於2022年1月罹患了適應障礙，最終自己提出離職。資深律師在接受大阪律師協會調查時，辯稱這些罰則是為了要改善工作態度，當時有獲得下屬的同意。

    不過，大阪律師協會直指資深律師並未對下屬提供應有的指導，而且很難想像下屬會同意接受錯漏字罰款，因此這顯然涉及了職權騷擾（職場霸凌）。

    資深律師表示，當年在下屬離職餞別時，他有打算將錢還給對方，目前已將罰款全數退回了。在被《讀賣新聞》詢問此事時．這名律師不願做出回應，僅表示沒什麼好說的。

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