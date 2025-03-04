芝加哥獨立日血案槍手認罪！69項重罪成立 面臨終身監禁

2022年美國獨立日遊行槍擊案嫌犯克里莫三世（Robert Crimo III）日前在法庭上對全部69項指控認罪，包括造成7人死亡的21項一級謀殺罪和48項謀殺未遂罪。（路透）

2025/03/04 10:54

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國2022年獨立日遊行槍擊案的槍手克里莫三世（Robert Crimo III）日前在法庭上對全部69項指控認罪，包括21項一級謀殺罪與48項謀殺未遂罪，承認自己在這場血腥襲擊中造成7人死亡、數十人受傷。他的認罪意味著將面臨終身監禁，法院預計於4月23日舉行量刑聽證會。

綜合外媒報導，根據法庭文件，案發於2022年7月4日，美國獨立日當天，克里莫在伊利諾州芝加哥郊區高地公園（Highland Park）舉行的遊行活動中，攜帶合法購得的史密斯威森M&P 15步槍登上遊行路線上的一棟建築屋頂，向毫無防備的人群瘋狂掃射，現場一片混亂。

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警方調查顯示，克里莫事先花費數週時間策劃這場屠殺，他在作案時穿著女裝，並用化妝品遮蓋臉上刺青，以便在人群中混入逃脫。槍擊後，他駕駛母親的車輛逃往威斯康辛州麥迪遜，期間甚至考慮再次犯案。

法院審理時，法官確認克里莫完全理解認罪的法律後果，而由於伊利諾州於2011年廢除死刑，他的唯一可能刑罰便是終身監禁，且不得假釋。

此外，克里莫的父親克里莫二世（Robert Crimo Jr.）因協助兒子取得槍枝許可證而被判犯有七項輕罪，並服刑不到兩個月後獲釋。檢方指出，克里莫二世明知兒子曾威脅「殺死所有人」，並擁有一批刀具，親戚甚至曾向警方報案，但他仍為其簽署槍枝購買許可，導致這場悲劇的發生。

克里莫於2022年7月4日在伊利諾州芝加哥郊區高地公園獨立日遊行中，爬上遊行路線上方建築物的屋頂，使用合法購買的史密斯威森M&P 15步槍向觀眾開槍，造成7人死亡，數十人受傷。（歐新社）

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