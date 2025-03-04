為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    芝加哥獨立日血案槍手認罪！69項重罪成立 面臨終身監禁

    2022年美國獨立日遊行槍擊案嫌犯克里莫三世（Robert Crimo III）日前在法庭上對全部69項指控認罪，包括造成7人死亡的21項一級謀殺罪和48項謀殺未遂罪。（路透）

    2022年美國獨立日遊行槍擊案嫌犯克里莫三世（Robert Crimo III）日前在法庭上對全部69項指控認罪，包括造成7人死亡的21項一級謀殺罪和48項謀殺未遂罪。（路透）

    2025/03/04 10:54

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國2022年獨立日遊行槍擊案的槍手克里莫三世（Robert Crimo III）日前在法庭上對全部69項指控認罪，包括21項一級謀殺罪與48項謀殺未遂罪，承認自己在這場血腥襲擊中造成7人死亡、數十人受傷。他的認罪意味著將面臨終身監禁，法院預計於4月23日舉行量刑聽證會。

    綜合外媒報導，根據法庭文件，案發於2022年7月4日，美國獨立日當天，克里莫在伊利諾州芝加哥郊區高地公園（Highland Park）舉行的遊行活動中，攜帶合法購得的史密斯威森M&P 15步槍登上遊行路線上的一棟建築屋頂，向毫無防備的人群瘋狂掃射，現場一片混亂。

    警方調查顯示，克里莫事先花費數週時間策劃這場屠殺，他在作案時穿著女裝，並用化妝品遮蓋臉上刺青，以便在人群中混入逃脫。槍擊後，他駕駛母親的車輛逃往威斯康辛州麥迪遜，期間甚至考慮再次犯案。

    法院審理時，法官確認克里莫完全理解認罪的法律後果，而由於伊利諾州於2011年廢除死刑，他的唯一可能刑罰便是終身監禁，且不得假釋。

    此外，克里莫的父親克里莫二世（Robert Crimo Jr.）因協助兒子取得槍枝許可證而被判犯有七項輕罪，並服刑不到兩個月後獲釋。檢方指出，克里莫二世明知兒子曾威脅「殺死所有人」，並擁有一批刀具，親戚甚至曾向警方報案，但他仍為其簽署槍枝購買許可，導致這場悲劇的發生。

    克里莫於2022年7月4日在伊利諾州芝加哥郊區高地公園獨立日遊行中，爬上遊行路線上方建築物的屋頂，使用合法購買的史密斯威森M&P 15步槍向觀眾開槍，造成7人死亡，數十人受傷。（歐新社）

    克里莫於2022年7月4日在伊利諾州芝加哥郊區高地公園獨立日遊行中，爬上遊行路線上方建築物的屋頂，使用合法購買的史密斯威森M&P 15步槍向觀眾開槍，造成7人死亡，數十人受傷。（歐新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播