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    馬斯克喊退出北約 美國立場引關注

    馬斯克表態支持美國退出北約組織和聯合國。（路透）

    馬斯克表態支持美國退出北約組織和聯合國。（路透）

    2025/03/04 09:54

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科技巨擘馬斯克 （Elon Musk） 表態支持美國退出北約組織和聯合國，隨即獲得猶他州共和黨參議員麥克．李 （Mike Lee） 的附和。據英國《獨立報》報導，這一立場正在美國政壇掀起波瀾，並引起國際社會的高度關注。

    英國《獨立報》報導，馬斯克1日晚間在社群媒體X上，對一則稱「美國是時候退出北約和聯合國」的貼文回應「同意」。身為「政府效率部」（DOGE） 負責人的他，並非首位質疑美國參與國際組織的政治人物。麥克．李隨後也在X上發文，直言：「讓我們退出北約。」

    麥克．李長期批評北約，認為該聯盟對歐洲是「划算的交易」，對美國卻是「不公平的協議」。他指出，美國耗費大量資源保衛歐洲，卻未見相應回報，無法有效保護美國本土安全。他在X上進一步表示，當前是退出北約的「好時機」。

    同一時期，川普政府也透露出重新評估與傳統盟友關係的意圖，包括美國在北約的角色。川普多次要求歐洲國家提高國防開支，稱美國承擔了過多責任。馬斯克作為全球首富，且在川普政府中影響力顯著，他的支持可能暗示這一想法已在白宮內部發酵。

    若美國退出北約，將重塑所謂「西方」的國家安全格局。歐洲領導人對川普對北約的承諾深感憂慮，尤其在俄羅斯入侵烏克蘭的背景下，這一擔憂更顯迫切。北約目前有32個成員國，包括30個歐洲國家以及美國和加拿大，其核心原則之一「第5條款」（對一國的攻擊視為對全體的攻擊），僅在2001年美國911事件後啟動過一次。

    然而，川普去年曾揚言，若北約成員國未達支出目標，他將放任俄羅斯「為所欲為」，完全無視這一條款。

    川普就職後不久即強調，美國在保護北約成員國，但未獲對等回報。他提出成員國應將國內生產總值 （GDP） 的5%投入國防，遠超當前2%的目標。目前，包括美國在內，無一國達到這一標準。

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