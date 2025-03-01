批澤倫斯基想刺激川普攻擊普廷 美國務卿魯比歐促道歉

魯比歐（右）目睹澤倫斯基（左）和川普（中）吵架的過程，在會後指責澤倫斯基不應帶著對美國的敵意走入白宮。（路透）

2025/03/01 16:28

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基2月28日未能簽署礦產協議，反而在白宮公開爭執，讓全世界看傻了眼。目睹兩位總統爭論過程的美國國務卿魯比歐，在會後抨擊澤倫斯基應為這場會談的「慘敗」道歉。

魯比歐28日向《美國有線電視新聞網》（CNN）表示，澤倫斯基沒有必要在進入白宮後表現出敵意，他口中發生在烏國兒童和戰俘身上的可怕事情都是千真萬確的壞事，但這就是兩國正在處理、必須讓它結束的問題。

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魯比歐說，結束這一切的方法就是讓俄國坐到談判桌前談話，澤倫斯基明白這一點，但澤倫斯基試圖刺激川普、讓川普口頭攻擊俄國總統普廷，同時呼籲俄國支付烏國重建費用。然而，當川普開始積極地談論這些事情，他又作為一個「交易撮合者」，就無法讓人們坐到談判桌上。

魯比歐質疑，澤倫斯基或許不想要和平協議，「這種積極、公開破壞實現和平努力的作法，讓至今所有與他們溝通的人深感沮喪」。他希望澤倫斯基為會談結束的方式道歉，同時也表明並不擔心川普與普廷會談成一份虛假的協議。

在與川普爭執後，澤倫斯基在《福斯新聞》訪問中否認有不當行為，「我不確定我們做了什麼壞事。我尊重（川普）總統，也尊重美國人民」。他堅稱已準備好進一步討論，包括與美國簽署稀土和礦產協議。

澤倫斯基說：「我說過我們必須簽署這份文件，我們已為此做好準備，這將是安全保障的第一步，但這還不夠。」他強調：「沒有安全保障的停火，對我們的人民來說非常敏感...每個人都擔心（俄國總統）普廷明天就會回來。我們想要公正和持久的和平。我們需要安全保障。」

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