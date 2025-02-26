「中國學生輕鬆上首爾大學醫學院」？南韓掀反中潮請願廢除華僑優惠

南韓升學壓力相當沉重，圖為首爾的高中生在準備大學入學考試。（法新社）

2025/02/26 12:57

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓網路近日出現一則「華僑可輕鬆進入首爾大學醫學院」的消息，引發批評聲浪，甚至有民眾發起國會請願，要求廢除華僑特惠政策。儘管隨後遭官方數據打臉，稱過去5年間南韓僅7名外國人進入醫學院，證實消息不實，但仍顯示社會目前高漲的反中情緒。

南韓《中央日報》報導，在YouTube上搜尋「華僑」和「首爾大學」相關關鍵詞，可以找到大量「中國籍學生透過特招輕鬆進入醫學院」的影片。其中，一個在1月21日上傳、題為「華僑即使大學修學能力測試（又稱學測）考砸了也能進首爾大學醫學院，解決辦法是？」的影片，觀看次數已超過18萬。

上述影片稱，華僑不用參加南韓大學學測即可進入首爾大學醫學院，並以「首爾大學醫學院設有外國人招生名額」為依據。該影片下方吸引超過4000條憤怒留言，例如「南韓學生拚命學習，結果卻被不公平對待」等。

類似言論也出現在南韓大學生社群「Everytime」論壇。有人留言「有華僑學生透過特招隨意選擇醫學院或法學院」。另有人留言「華僑學生僅憑面試就能進入首爾大學醫學院，招生名額不受限制，錄取競爭率和申請人數完全不公開」。

有民眾則在南韓國會電子請願網站發起要求「廢除華僑特惠政策」的請願。一則於2月7日提交的請願截至24日已獲4.24萬人同意。發起者稱「向特定外國群體提供過度優惠違反憲法規定的平等權，並侵害本國公民的權益」。

另一則於2月3日提出的請願「請求終止包括在韓中國人在內的外國人特惠政策」，在短短10天內便突破5萬人的同意門檻，並於14日正式提交至國會進行審議。

然而，報導指出，南韓國會議員金美愛從教育部獲取的「全國醫學院過去5年間的海外僑民及外國人特殊招生錄取情況」資料顯示，全國39所醫學院中，包括首爾大學醫學院在內的30所院校，在5年內僅錄取了7名學生（其中6人為外國人）。

未提供數據的成均館大學則回應稱，「我們不透過外國人招生管道招收醫學生，海外僑民招生雖然存在，但競爭極其激烈，通常需要SAT滿分才能被錄取，且招生名額極少。」

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