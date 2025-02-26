香港大媽遊韓「汗蒸幕拍照」惹禍 滯留8月、慘噴126萬才回家

三溫暖示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2025/02/26 13:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓汗蒸幕近年因韓劇文化風靡全球，吸引許多觀光客體驗，但也須留意當地拍照規範。一名香港67歲婦人在南韓旅遊時，因在汗蒸幕內拍照打卡而被警方逮捕。歷經長達8個月的滯留，前後花費共126萬新台幣後，才於今年2月底順利返港。

據《香港01》報導 ，該名婦人去年7月與朋友在濟州島體驗當地的汗蒸幕，卻跑到大眾澡堂的女湯拍照打卡，拍到多名女性顧客的裸體後被發現，刪除照片後對方堅持報警處理，婦人因此被逮捕並面臨漫長官司。

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婦人丈夫劉先生表示，妻子熱愛旅遊拍照，對南韓相關規範並不熟悉，事發當下雖已刪除照片，卻仍被控「性暴力罪」，後改為「不當拍照」罪名。然而，由於司法程序繁瑣，案件遲遲未開庭，導致她滯留當地長達8個月，身心備受煎熬。

劉先生指出，案件審理過程波折不斷，事後被要求支付約9萬港幣（約新台幣37.9萬）和解金，但付款後仍要等待法庭審理，懷疑是詐騙便拒絕付款，導致案件進一步拖延。直到10月，當地檢調要求再支付5萬港幣（約新台幣21萬）作為「協議費」才能排定開庭日，無奈之下只好付款，接著又花費3.8萬港幣（約新台幣16萬）的律師費，才終於在今年1月中開庭。

最終，婦人被判處12萬港幣（約新台幣50萬）罰款，支付完所有相關費用後，才於2月21日順利返回香港。整起案件包含律師費、罰款及滯留生活費，總計花費超過30萬港幣（約新台幣126.6萬）。

婦人在南韓滯留約8個月，最終在2月21日返回香港。她受訪時坦言這次經歷讓她極度痛苦，「覺得自己好慘」。丈夫劉先生則透露，雖然妻子身體無異狀，但心理受到嚴重影響，對拍照及韓國充滿恐懼，甚至出現食慾不振、失眠等憂鬱症狀。

根據南韓法律，未經允許在公共場合拍攝他人，可能面臨罰款或刑責，尤其涉及裸體或敏感畫面，後果更為嚴重，建議前往當地旅遊時應留意當地法律，避免觸法。

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