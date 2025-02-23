離間俄中！華爾街日報：川普正推「反向尼克森」外交路線

美國總統川普不斷強調希望盡快結束烏克蘭戰爭，美俄高層會談未邀烏克蘭與其他歐洲各國參與，「華爾街日報」報導，川普這麼做是有意推動「反向尼克森」外交政策，要離間俄中關係。（彭博）

2025/02/23 08:52

〔中央社〕美國總統川普希望盡快結束烏克蘭戰爭，美俄高層會談未邀烏克蘭與歐洲參與。「華爾街日報」報導，川普意圖離間俄中關係，推動「反向尼克森」外交政策，不過外交圈對美國有意圍堵中國，也有俄羅斯幫不上忙的聲音。

川普（Donald Trump）近期主導盡速停止烏克蘭戰事，靠近莫斯科、遠離基輔的美國新外交路線，引起歐洲盟邦高度焦慮，輿論認為這是改寫2次戰後美國建立民主盟邦外交政策的重大變革。

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華爾街日報（Wall Street Journal）指出，中俄兩強長期意圖終結美國主導的國際秩序，這是離間莫斯科與北京間的戰略性需要。

上世紀70年代，美國前總統尼克森（Richard Nixon）在越戰陰影下，意圖加深毛澤東與蘇聯間的分歧，改變對中國政策，訪問北京，重劃地緣政治版圖，中國因此走向經濟改革開放。外交學者認為川普政府試圖推動「反向尼克森」的美國新外交政策。

報導指出，俄中在2022年宣布友好關係「無上限」，兩國關係不易挑撥。兩個極權國家已深化軍事與情報合作，外交政策協調一致，中國支持俄羅斯經濟，並提供晶片、機具等軍事產業需要的工具。

美國突然180度逆轉，支持俄國，遠離烏克蘭，同時背離最大經濟夥伴歐洲盟友，亞洲國家也訝異，如果與中國發生衝突，屆時美國是否會站在盟邦這邊。

卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）研究副主席、前國務院官員費根葆（Evan Feigenbaum）分析，眼前發生的猶如反向進行「反向尼克森」政策，川普試圖分裂兩個已簽署協約、意識形態親近、戰略利益相同的大國，他除了分裂西方陣營之外，同時與俄中站在同一線。

烏克蘭戰爭導致俄、中、伊朗與北韓等極權軸心攜手。幾位不具名美國官員指出，這些國家已形成戰略威脅，美國無法同時壓制，川普打算快速停止烏戰的背後，希望即使無法裂解，也能弱化這些同一陣線的對手。

川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，這必須用全球戰爭的方向思考，美國如今面臨4年前未發生的課題，這4個國家的經濟與軍事已連線結盟。

報導引述西方某國政府取得與克里姆林宮有關的智庫，在美俄會談前準備的備忘錄建議，俄方提議終止與中國在敏感技術及軍事項目的合作，以換取停止烏戰有利於俄國的條文。莫斯科也可能限制中國參與能夠強化中國戰略能力的建設項目。

備忘錄還建議，俄方承諾限制恢復對歐洲提供天然氣後的輸氣量，以影響歐洲競爭力，讓美國銷售液化天然氣，並給予美國業者進入俄國占領烏克蘭礦區的權利。

這些建議希望能夠吸引對國際事務採取交易模式的川普，但懷疑論者認為，俄羅斯對美國圍堵中國能幫的不多。

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