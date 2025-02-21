5年倒200家 紐時：中國掀醫院破產、降薪潮

中國的房市危機波及醫院，加劇醫院財政困境。（彭博）

2025/02/21 22:59

〔編譯魏國金／台北報導〕中國房市崩盤引發的經濟衝擊如今蔓延至中國的醫院。紐約時報報導，中國醫院出現破產、欠薪現象，數據顯示，過去5年中國有200多家醫院宣佈破產，此前5年僅有7家。中國醫療產業獨立分析師賀濱說，「這只是開始，以後會越來越多」。

報導指出，在疫情大流行期間，巨額的檢測成本導致中國公私立醫院的支出激增，與此同時，憂心感染的求診人數減少，致使醫院收入減少。

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然而疫情之後，中國的醫院面臨新問題：房市崩盤導致經濟低迷，人們為了節省支出，延後非緊急疾病的治療，地方政府也沒有經費為公立醫院提供財政支持。

然而，更根本的挑戰是中國人口高齡化，使醫療費用的增速超越醫保基金進帳的速度。接著是政府開始致力撙節，醫保無法完全核銷一些手術或藥品費用，增添醫院財政壓力。

報導說，中國醫院數量在過去20年增加逾1倍，私立醫院增度更快，20年增加3倍。許多醫院貸款擴張，而隨著回收資金放緩，一些醫院在償還債務上遭遇了困難。

去年11月中國南方的梅州嘉應學院醫學院附屬醫院表示，已聘請會計師協助清算資產。一個月前，當地媒體報導，這家公立醫院暫時停診。已經欠薪10個月的醫務人員被要求辭職。

紐時指出，這家希望被評選為中國最高等級的醫院，2021年蓋了新大樓，主體建築與配套設備總投資達1.2億人民幣。然而，醫院財務報告顯示，2023年的業務收入年減50%。

在中國浙江省一家公立醫院工作的楊娜娜（音譯）說，她最近遭遇了工作12年以來的首次減薪。醫院還削減了員工的伙食補貼，她所在的科室也已不再提供免費飲用水。

報導指出，中國人口高齡化使醫療費用增加，但繳納醫保的年輕人越來越少，經濟困難正在導致越來越多的人棄保，這也加劇醫院財政困境。清華大學社會學教授劉軍強預計，醫保基金將在未來10年耗盡。

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