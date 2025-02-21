白俄羅斯總統：美國意圖「離間俄中兩國」

白俄羅斯總統盧卡申科說，美國似乎正在挑撥俄羅斯人與中國人之間的關係。（美聯）

2025/02/21 21:05

〔中央社〕俄羅斯的主要盟友、白俄羅斯總統盧卡申科今天表示，美國似乎意圖在俄中兩國之間製造隔閡。

法新社報導，據白俄羅斯總統府發布的聲明，盧卡申科（Alexander Lukashenko）表示：「在我看來，他們（美國）似乎正在挑撥俄羅斯人與中國人之間的關係。俄羅斯人絕不能容許這種情況。」

請繼續往下閱讀...

他還說，任何終結俄烏衝突的協議，對於白俄羅斯皆可能造成有利和不利的影響。

2022年2月，盧卡申科同意俄羅斯部隊取道白俄羅斯揮軍入侵烏克蘭。

白俄羅斯屢遭西方國家嚴厲制裁，首先是因為2020年白俄總統大選爆發舞弊後，當局鎮壓反政府抗議民眾，之後又因為2022年以來，白俄羅斯支持俄羅斯對烏克蘭的侵犯。

盧卡申科表示，終結俄烏戰爭的協議將「可能在某方面對我們有利，在其他方面幾乎沒好處」。

他說：「若所有外國公司都回到這裡（白俄羅斯），首先是美商，然後是歐洲等其他外企，那麼在我們市場的競爭將會相當激烈。但是人人都需要食物。」

白俄羅斯是主要的肥料生產國，2020年之前是歐盟的主要供應國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法