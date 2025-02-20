跟著川普嗆澤倫斯基 馬斯克貼照酸：烏克蘭小孩死在前線他在拍時尚照

馬斯克跟著川普槓澤倫斯基。（路透）

2025/02/20 23:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美俄政府高層18日在沙烏地阿拉伯針對結束烏俄戰爭展開會談，烏克蘭不但未參與，美國總統川普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyi）還隔空互罵。如今執掌美國政府效率部（DOGE）的馬斯克（Elon Musk）跟著川普槓上澤倫斯基，貼出2年多前澤倫斯基與夫人歐倫娜（Olena Zelenska）為時尚雜誌《VOGUE》拍攝的照片狠狠嘲諷。

川普18日在佛州海湖莊園發表談話時，暗指烏克蘭發動這場烏俄戰爭，還質疑澤倫斯基目前的支持率「下降到4％」。澤倫斯基19日反批，川普生活在充滿假訊息的空間，任何想取代他的企圖都將失敗。沒多久後，川普在其社群「真實社交」（Truth Social）發文嗆，澤倫斯基不過是個「小有成就的喜劇演員」，唯一擅長的就是把美國前總統拜登耍得團團轉，讓美國花費鉅資投入這場不可能贏、也不該開始的戰爭。

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不只川普，馬斯克今天也在X平台貼出2022年7月澤倫斯基與夫人歐倫娜為《VOGUE》拍攝照片的新聞，語帶嘲諷稱「當小孩們死在前線戰壕時，他在做這件事……」。不過，馬斯克的推文引發大票網友砲轟，「我真的不懂，搞清楚到底誰是侵略者，誰是被侵略者！」、「是他入侵俄羅斯嗎？你講得好像是他犯錯」、「有夠無趣且低級的玩笑」、「澤倫斯基幾乎親自跑到前線，為他的部隊提供支持，甚至差點因此喪命，你馬斯克做過哪些勇敢的事？」、「開始明白為什麼那麼多人討厭你了」。

事實上，這不是馬斯克第一次嘲弄澤倫斯基。2023年10月，馬斯克就在X平台發哏圖，酸澤倫斯基總是叫西方國家提供軍事和財務援助，同樣遭致撻伐。

He did this while kids are dying in trenches on the war front pic.twitter.com/NPhDz3cP46 — Elon Musk （@elonmusk） February 20, 2025

馬斯克貼出2年多前澤倫斯基與夫人歐倫娜為時尚雜誌《VOGUE》拍攝的照片狠狠嘲諷。（圖翻攝自Olena Zelenska_IG）

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