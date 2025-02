跟著川普嗆澤倫斯基 馬斯克貼照酸：烏克蘭小孩死在前線他在拍時尚照

2025/02/20 23:31

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美俄政府高層18日在沙烏地阿拉伯針對結束烏俄戰爭展開會談,烏克蘭不但未參與,美國總統川普(Donald Trump)與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Oleksandrovych Zelenskyi)還隔空互罵。如今執掌美國政府效率部(DOGE)的馬斯克(Elon Musk)跟著川普槓上澤倫斯基,貼出2年多前澤倫斯基與夫人歐倫娜(Olena Zelenska)為時尚雜誌《VOGUE》拍攝的照片狠狠嘲諷。

川普18日在佛州海湖莊園發表談話時,暗指烏克蘭發動這場烏俄戰爭,還質疑澤倫斯基目前的支持率「下降到4%」。澤倫斯基19日反批,川普生活在充滿假訊息的空間,任何想取代他的企圖都將失敗。沒多久後,川普在其社群「真實社交」(Truth Social)發文嗆,澤倫斯基不過是個「小有成就的喜劇演員」,唯一擅長的就是把美國前總統拜登耍得團團轉,讓美國花費鉅資投入這場不可能贏、也不該開始的戰爭。

不只川普,馬斯克今天也在X平台貼出2022年7月澤倫斯基與夫人歐倫娜為《VOGUE》拍攝照片的新聞,語帶嘲諷稱「當小孩們死在前線戰壕時,他在做這件事……」。不過,馬斯克的推文引發大票網友砲轟,「我真的不懂,搞清楚到底誰是侵略者,誰是被侵略者!」、「是他入侵俄羅斯嗎?你講得好像是他犯錯」、「有夠無趣且低級的玩笑」、「澤倫斯基幾乎親自跑到前線,為他的部隊提供支持,甚至差點因此喪命,你馬斯克做過哪些勇敢的事?」、「開始明白為什麼那麼多人討厭你了」。

事實上,這不是馬斯克第一次嘲弄澤倫斯基。2023年10月,馬斯克就在X平台發哏圖,酸澤倫斯基總是叫西方國家提供軍事和財務援助,同樣遭致撻伐。

He did this while kids are dying in trenches on the war front pic.twitter.com/NPhDz3cP46