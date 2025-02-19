菲副總統請求撤銷彈劾 律師痛批眾議院：違憲且屬政治迫害

菲律賓副總統莎拉·杜特蒂面臨彈劾危機。（彭博資料照）

2025/02/19 17:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓副總統莎拉·杜特蒂（Sara Duterte）昨（18）日正式向最高法院請求撤銷針對她的彈劾案，質疑眾議院指控的合法性，認為整起彈劾行動「程序有瑕疵、違憲且無效」。

據《美聯社》報導，莎拉的律師托瑞翁（Israelto Torreon）表示，眾議院通過彈劾案的速度異常過快，許多簽署議員根本來不及詳細審查控訴內容，認為彈劾案「在程序上有缺陷、在憲法上不健全、在司法管轄權上無效」，並質疑這場行動屬於政治迫害，旨在剝奪莎拉競選下屆總統的機會。

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此外，來自菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）的律師團體也在同一天向高院提交訴狀，要求宣布針對莎拉的彈劾指控無效。

莎拉是菲律賓前總統杜特蒂的長女，本月5日菲律賓眾議院以違反《憲法》、背叛公眾信任、收受賄賂等指控，對她發起彈劾。尤其是她曾放話自己如果被殺，她雇用的殺手將刺殺總統小馬可仕、總統夫人及眾議院院長等，引發外界譁然。

參議院預計在國會於6月2日復會後，正式轉為彈劾法庭對莎拉進行審判。莎拉原本被視為2028年總統大選的熱門人選，若彈劾案最終通過，她將成為菲國史上首位被彈劾下台的副總統，將永遠喪失公職資格，未來無法參與任何選舉。

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