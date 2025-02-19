為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    菲副總統請求撤銷彈劾 律師痛批眾議院：違憲且屬政治迫害

    菲律賓副總統莎拉·杜特蒂面臨彈劾危機。（彭博資料照）

    菲律賓副總統莎拉·杜特蒂面臨彈劾危機。（彭博資料照）

    2025/02/19 17:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓副總統莎拉·杜特蒂（Sara Duterte）昨（18）日正式向最高法院請求撤銷針對她的彈劾案，質疑眾議院指控的合法性，認為整起彈劾行動「程序有瑕疵、違憲且無效」。

    據《美聯社》報導，莎拉的律師托瑞翁（Israelto Torreon）表示，眾議院通過彈劾案的速度異常過快，許多簽署議員根本來不及詳細審查控訴內容，認為彈劾案「在程序上有缺陷、在憲法上不健全、在司法管轄權上無效」，並質疑這場行動屬於政治迫害，旨在剝奪莎拉競選下屆總統的機會。

    此外，來自菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）的律師團體也在同一天向高院提交訴狀，要求宣布針對莎拉的彈劾指控無效。

    莎拉是菲律賓前總統杜特蒂的長女，本月5日菲律賓眾議院以違反《憲法》、背叛公眾信任、收受賄賂等指控，對她發起彈劾。尤其是她曾放話自己如果被殺，她雇用的殺手將刺殺總統小馬可仕、總統夫人及眾議院院長等，引發外界譁然。

    參議院預計在國會於6月2日復會後，正式轉為彈劾法庭對莎拉進行審判。莎拉原本被視為2028年總統大選的熱門人選，若彈劾案最終通過，她將成為菲國史上首位被彈劾下台的副總統，將永遠喪失公職資格，未來無法參與任何選舉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播