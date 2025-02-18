北韓官員慶功宴「爽帶女服務生出場」極樂溫泉 金正恩怒了

北韓領導人金正恩。（路透）

2025/02/18 23:31

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩又震怒了。原來，北韓南浦市地方官員日前飲酒作樂時，與女服務生發生了不當行為，金正恩得知後下令要嚴懲。

韓媒《中央日報》報導，媒體《Daily NK》揭露，上個月南浦市溫泉郡的地方工業工廠舉行竣工儀式，約有40名的地方黨幹部舉行慶功宴飲酒作樂之後，竟私帶女服務生到溫泉浴場魚水之歡。

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消息人士指出，除了出席慶功宴的黨幹部們，餐廳、溫泉、旅館工作人員以及女服務員等都列入懲處。金正恩上個月27日召開北韓中央委員會書記局擴大會議上，公開嚴厲批評這件事是「絕對不可饒恕的犯罪」。

金正恩提到，這是嚴重違反黨紀律，造成道德文化混亂的罪行，公然否定了黨的紀律路線。同時，中央委員會書記局已決定解散南浦市溫泉郡黨委員會，肅清處理涉案人員。

消息人士補充，這些女服務生是來自「社會給養管理所」，而想要進入擔任服務生，不只要有家庭背景的支持，甚至要賄賂。許多父母曾經塞200到300美元（約6500元到9800元新台幣）紅包，讓女兒成為服務生，卻捲入這起事件，憤怒不已。

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