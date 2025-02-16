川普關稅效應？ 美加冰上曲棍球「世紀對決」 噓聲與拳頭齊飛

15日在蒙特婁舉行的「四國對抗賽」冰球賽事中，美國隊的特卡丘克（Brady Tkachuk，上方）與加拿大隊的班奈特（Sam Bennett，下方）在第一節發生扭打。（美聯社）

2025/02/16 15:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕法新社報導，15日在蒙特婁上演的美國與加拿大冰上曲棍球對決，不僅是一場體育賽事，更反映出兩國間的政治緊張關係。美國隊最終以3比1獲勝，但開場僅9秒就爆發三場鬥毆，美國國歌更在加拿大主場遭到震耳欲聾的噓聲。

在蒙特婁貝爾中心（Bell Centre）舉行的這場比賽，從開場爭球就爆發了肢體衝突。美國隊雖然在13日於波士頓以3比1的比數獲勝，確定晉級「四國對抗賽」（4 Nations Face-Off）決賽，但比賽結果幾乎被開場的混亂場面所掩蓋，現場的加拿大球迷極度狂熱。

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在加拿大看守總理杜魯道（Justin Trudeau）的注視下，滿場的加拿大球迷對美國國歌《星條旗之歌》（The Star-Spangled Banner）報以強烈噓聲。自美國總統川普威脅對加拿大進口商品徵收關稅以來，這種表達不滿的方式，已成為加拿大體育賽事的常態。

比賽從開場爭球就陷入混亂。加拿大隊的哈格爾（Brandon Hagel）與美國隊的特卡丘克（Matthew Tkachuk）率先開打，隨後加拿大的班奈特（Sam Bennett）和美國的特卡丘克（Brady Tkachuk）也加入戰局，最後是美國的米勒（J.T. Miller）與加拿大的帕雷科（Colton Parayko）互毆。短短9秒內三場鬥毆，讓這場比賽充滿了火藥味。

美國隊教練蘇利文（Mike Sullivan）認為，這場比賽充分展現了球員對國家和球隊的強烈認同感與求勝慾望。加拿大隊教練庫珀（Jon Cooper）則表示，這些衝突並非事先安排，而是球員情緒的自然流露。

這場比賽的特殊之處在於，這是自2016年冰球世界盃（World Cup of Hockey）以來，美、加兩國頂尖NHL球員首次代表國家隊交鋒。過去10年，NHL球員缺席世界錦標賽（World Championships）及奧運，使得這場對決更具意義。

報導分析，這場火爆的冰球比賽，不僅是體育競技場上的對決，更折射出美、加兩國間的政治氛圍。川普的貿易政策、美加關係的緊張，都為這場比賽增添了更多層次的解讀。

WE'VE GOT A THIRD FIGHT NINE SECONDS INTO THE GAME



JT MILLER AND COLTON PARAYKO ???? pic.twitter.com/EcYyGPl8Ir — B/R Open Ice （@BR_OpenIce） February 16, 2025

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