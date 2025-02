川普關稅效應？ 美加冰上曲棍球「世紀對決」 噓聲與拳頭齊飛

2025/02/16 15:28

〔編譯陳成良/綜合報導〕法新社報導,15日在蒙特婁上演的美國與加拿大冰上曲棍球對決,不僅是一場體育賽事,更反映出兩國間的政治緊張關係。美國隊最終以3比1獲勝,但開場僅9秒就爆發三場鬥毆,美國國歌更在加拿大主場遭到震耳欲聾的噓聲。

在蒙特婁貝爾中心(Bell Centre)舉行的這場比賽,從開場爭球就爆發了肢體衝突。美國隊雖然在13日於波士頓以3比1的比數獲勝,確定晉級「四國對抗賽」(4 Nations Face-Off)決賽,但比賽結果幾乎被開場的混亂場面所掩蓋,現場的加拿大球迷極度狂熱。

在加拿大看守總理杜魯道(Justin Trudeau)的注視下,滿場的加拿大球迷對美國國歌《星條旗之歌》(The Star-Spangled Banner)報以強烈噓聲。自美國總統川普威脅對加拿大進口商品徵收關稅以來,這種表達不滿的方式,已成為加拿大體育賽事的常態。

比賽從開場爭球就陷入混亂。加拿大隊的哈格爾(Brandon Hagel)與美國隊的特卡丘克(Matthew Tkachuk)率先開打,隨後加拿大的班奈特(Sam Bennett)和美國的特卡丘克(Brady Tkachuk)也加入戰局,最後是美國的米勒(J.T. Miller)與加拿大的帕雷科(Colton Parayko)互毆。短短9秒內三場鬥毆,讓這場比賽充滿了火藥味。

美國隊教練蘇利文(Mike Sullivan)認為,這場比賽充分展現了球員對國家和球隊的強烈認同感與求勝慾望。加拿大隊教練庫珀(Jon Cooper)則表示,這些衝突並非事先安排,而是球員情緒的自然流露。

這場比賽的特殊之處在於,這是自2016年冰球世界盃(World Cup of Hockey)以來,美、加兩國頂尖NHL球員首次代表國家隊交鋒。過去10年,NHL球員缺席世界錦標賽(World Championships)及奧運,使得這場對決更具意義。

報導分析,這場火爆的冰球比賽,不僅是體育競技場上的對決,更折射出美、加兩國間的政治氛圍。川普的貿易政策、美加關係的緊張,都為這場比賽增添了更多層次的解讀。

