甘迺迪遇刺案有內幕？ 美眾議員稱有「2名槍手」啟動調查

美國聯邦眾議員盧納（Anna Paulina Luna）宣稱，甘迺迪總統（John F. Kennedy, JFK）遇刺案另有隱情，她相信有「兩名槍手」開槍。（美聯社）

2025/02/12 11:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國共和黨籍佛州聯邦眾議員盧納（Anna Paulina Luna）11日宣稱，1963年甘迺迪總統（John F. Kennedy, JFK）遇刺案另有隱情，她相信當時有「兩名槍手」開槍。盧納宣布成立「聯邦機密解密特別小組」，將公開包括甘迺迪遇刺案、已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件、以及UFO等政府秘辛，試圖揭露更多內幕。

據《每日郵報》報導，盧納指出，甘迺迪遇刺案可能並非僅有刺客奧斯華（Lee Harvey Oswald）一人犯案。「我相信有兩名槍手，未來應披露更多相關資訊，」盧納在宣布成立特別小組時表示。露娜與眾院監督委員會主席科默（James Comer）共同成立了這個特別小組，首場聽證會預計於3月舉行，聚焦甘迺迪遇刺案。

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這個特別小組的調查範圍，除了甘迺迪遇刺案，還包括小羅勃·甘迺迪（Robert F. Kennedy, RFK）與金恩博士（Martin Luther King Jr.）的刺殺案，以及UFO相關檔案的解密。盧納也說明，與武漢肺炎（COVID-19）起源及911恐怖襲擊有關的機密文件，也有望逐步公開。盧納強調，她將與白宮直接合作，推動這些高度機密的調查進程。

為取得相關文件，盧納與科默已向國家安全局（NSA）、中央情報局（CIA）、國防部、國務院及能源部發函。與此同時，聯邦調查局（FBI）近日發現2400份與甘迺迪案有關的新文件，其中可能包含1963年CIA邁阿密據點負責秘密行動的喬安尼迪斯（George Joannides）檔案。喬安尼迪斯是反卡斯楚學生組織「古巴學生理事會」（Cuban Student Directorate）的幹部，而奧斯華行刺甘迺迪前數週，曾試圖滲透該組織。

根據美國國家檔案館的規定，超過500萬份與甘迺迪案有關的政府文件，必須在2017年前公開，但至今仍有約3600份文件尚未解密。川普任內曾簽署行政命令，要求全面解密這些文件，盧納的新特別小組或將加快相關進程，揭露更多歷史真相。

前美國總統約翰．甘迺迪1963年11月22日在德州達拉斯遇刺身亡。（美聯社）

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