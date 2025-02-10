要求調查李克強死因 新華社老記者顧萬明遭判刑

《新華社》前廣東分社社長顧萬明曾發公開信，要求調查中國前總理李克強死因，顧萬明已因此事遭當局判刑，且遭取消退休待遇。（擷取自《維權網》）

2025/02/10 19:50

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國前總理李克強2023年在上海猝死後，官媒《新華社》前廣東分社社長顧萬明曾發公開信，要求調查李克強死因。海外時事評論員蔡慎坤9日在X平台發文指出，顧萬明已因此事遭當局判刑，且被取消退休待遇。

《維權網》報導，中國官方2023年10月27日稱，李克強「在上海休息」期間，「因突發心臟病，經全力搶救無效後死亡」，終年68歲。李克強突然去世的消息，當時輿論普遍認為，死因不單純，並質疑他是直接或間接死於內鬥。

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2023年10月30日，顧萬明發出公開信，並把矛頭指向中共中央，公開信稱：「李克強到上海休息，顯然是經過中央批准、安排的，否則他不可能出京、入滬。」

公開信還說：「李克強10月25日到達上海休息，26日僅一天就突然去世，實際情況是他在下午或晚上就去世了，搶救時間延宕到27日0時10分。許多黨員、人民覺得不可理解，很多事實都沒有說，且李克強同志是正國級的黨和國家高級領導人，對他的突然死亡原因不查清楚，匆忙進行遺體火化，是很不應該的，將在國際、國內產生不良影響，嚴重影響黨和國家的形象和聲譽。」

公開信也要求：一、停止安排遺體火化，以待調查；二、成立聯合調查組，查清李克強死亡真相；三、對所有相關人員進行調查鑑別，並相應追究責任；四、遺體解剖；五、成立治喪委員會，給予李克強以應當的禮葬規格。

公開信也提到，應嚴肅查明李克強死因真相，若確屬黨內的野心家、陰謀家、腐敗分子打擊報復李克強，應該挖出潛伏在黨內的上述人等，予以黨紀國法懲辦。

當時顧問明的公開信引發輿論廣泛關注與轉載。許多觀察家認為，習近平不可能允許調查，以及大張旗鼓地悼念李克強。

蔡慎坤在海外X平台發文表示，顧萬明因為公開質疑李克強死因而付出慘重代價，不僅因尋釁滋事罪在2024年11月被判處有期徒刑1年，還被取消了《新華社》退休待遇，該貼文也附帶了一張《新華社》人事局2024年12月10日發出的「關於取消顧萬明退休待遇的通知」。

對於顧萬明的遭遇，有網友在貼文底下留言說，「官方的態度已經很明確：不解釋、不深究、不留空間。顧萬明的遭遇說明，這種挑戰體制敘事的做法，代價沉重」、「把敢於質疑李克強死因的人以懲罰，這是此地無銀三百兩」。

中國官媒《新華社》人事局2024年12月10日發出「關於取消顧萬明退休待遇的通知」。（擷取自網路）（記者盧永山攝）

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