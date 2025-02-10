洛杉磯野火復原主管3個月爽拿1600萬 被罵翻後市府急轉彎

美國加州洛杉磯野火復原主管，任職3個月竟可領50萬美元報酬，引起各界強烈反彈。洛杉磯災後處理人員示意圖。（歐新社）

2025/02/10 11:08

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯先前遭野火席捲，目前正在進行災後處理和重建，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）宣布專責復原事務的主管任職3個月可拿50萬美元（約新台幣1642萬元），引起各界強烈反彈，巴斯見狀連忙將其改為無薪職務。

據《福斯新聞》報導，房地產開發商、長期擔任洛杉磯市政官員的索博羅夫（Steve Soboroff），先前被巴斯指派為災後復原主管，可從「慈善組織」領取50萬美元報酬；負責協助索博羅夫的另名房企高層強森（Randy Johnson），則能夠拿到25萬美元（約新台幣821萬元）。

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巴斯在發布任命後，拒絕說明提供上述薪資的慈善組織名稱，也不願透露錢是怎麼來的，旋即遭到各界抨擊，洛杉磯市議員羅德里奎（Monica Rodriguez）痛斥慈善團體竟然支付75萬美元（約新台幣2463萬元），這個金額實在是太荒唐了。

被總統川普指派負責處理洛杉磯災後事務的格瑞尼爾（Richard Grenell），也砲轟索博羅夫竟然工作3個月就能拿50萬美元，直指這種「慈善」未免也太噁心；災區太平洋斷崖（Pacific Palisades）住戶維恩（Larry Vein）同樣批評索博羅夫的豐厚薪資，強調任何人都不應為了個人利益負責災後重建。

對此，索博羅夫一度為自己辯護，他指稱自己放棄了其他工作專注在野火復原上，而且他已為了洛杉磯許多市政項目免費幫忙35年了，這筆錢並非來自市府經費，也不會影響到災民的救助資金。

不過，在輿論嘩然之下．市長巴斯最終改變主意，宣布索博羅夫和強森將無償服務，巴斯表示，她和索博羅夫溝通之後對方同意修改協議，避免復原工作受到紛擾。

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