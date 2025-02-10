拒當「難民」！南非白人打槍川普庇護提議

馬斯克從小生活在南非，他對南非政局的看法影響了川普。（路透）

2025/02/10 11:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普日前以南非政府推動土地改革為由，提議將聲稱遭受種族歧視的南非白人以難民身分安置到美國。然而，據《路透》9日報導，此舉並未獲得南非白人普遍支持，即使是當地右翼團體，也表示寧願留在南非「解決問題」。

川普7日簽署行政命令，削減對南非援助，理由是南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）上個月簽署的土地徵收法案。該法案旨在解決南非歷史上因白人至上主義造成的土地分配不均。川普在行政命令中特別提及，將提供具歐洲血統的阿非利卡人（Afrikaners）難民身分，讓他們得以移居美國。阿非利卡人多為早期荷蘭和法國移民後裔的白人，目前擁有南非大部分農地。

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「若在此地安好，何必遠走他鄉？」住在開普敦（Cape Town）附近的78歲退休人士范德梅維（Neville van der Merwe）質疑：「並未發生大規模強佔土地事件，人民生活如常，到美國去又能做什麼？」

南非土地改革法案旨在解決種族間土地所有權的懸殊差距。目前，僅佔總人口7.2%的白人掌握四分之三的私有土地。這段歷史可追溯至種族隔離時期：1950年，執政的國民黨（National Party）強佔85%土地，迫使350萬黑人離開家園。新法案賦予政府更大權力，能基於公共利益徵收土地。拉瑪佛沙強調，此政策是為了解決歷史遺留問題。

代表約60萬阿非利卡人家庭的「團結運動」（Solidarity Movement）表示：「我們或許不認同執政黨的作為，但我們深愛這片土地。將阿非利卡人視為難民並非解決之道。」曾向川普前任政府遊說的白人組織「阿非利論壇」（AfriForum）執行長克里爾（Kallie Kriel）也指出：「移民代價過高，可能犧牲後代的文化認同。」

儘管多數白人團體傾向留守，仍有人對川普表示謝意。57歲木匠范尼克爾克（Werner van Niekerk）認為這是「善意的舉動」，但未明確表態是否移民。

也有人以幽默回應。作家杜托伊特（Pieter du Toit）在社群平台 X 上寫道：「要怎麼證明自己是阿非利卡人？南非出身的馬斯克會提供創業基金嗎？」

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