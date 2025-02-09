分析家：川普的加薩接管計畫 將重創沙以關係

美國總統川普（右）4日在白宮與以色列總理納坦雅胡（左）會面時，提議讓美國來「接管加薩」，以及將原本居住於此的巴勒斯坦人安置到他處，以便把加薩走廊打造為「中東版蔚藍海岸」。（法新社）

2025/02/09 23:59

〔編譯張沛元／台北報導〕分析家指出，美國總統川普日前的美國「接管加薩」主張，將危及以色列與沙烏地阿拉伯建立具有重大意義之正式外交關係的努力，以及助長全球最大產油國兼中東最大經濟體的沙國內部的反美情緒。

美國前朝拜登政府曾力促沙以建交，兩國在華府斡旋下關係日益緊密，逐漸朝關係正常化邁進，但相關談判在2023年10月加薩戰爭爆發後喊卡。

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儘管以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）在拜登卸任前達成停火協議，但隨後上台的川普4日在與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會面時，提議接管加薩走廊進行開發並將居住在此的200多萬巴勒斯坦人移出，引發全球譁然與激怒阿拉伯世界，也讓沙國更難以考慮與以色列建交。

新加坡國立大學中東研究所研究員杜錫（James Dorsey）說，接管加薩若成為川普政策，那川普等於就關上沙國承認以國的大門。

川普的接管加薩之議一旦成真，大量原居加薩的巴人恐湧入比鄰沙烏地阿拉伯的約旦與埃及，導致沙國籠罩在邊境動盪陰影下，明顯有損利雅德當局力拼靠穩定來吸引商務旅遊的後石油時代經濟轉型。

沙國的以沙關係專家阿爾加什安（Aziz Alghashian）指出，加薩走廊的巴人若被迫流離失所到埃及與約旦，「將削弱這2個對區域穩定、特別是沙國安全至關重要的國家」；川普的接管加薩會對沙國構成重大風險，甚至讓沙國認為美以兩國領袖並非真正的和平夥伴，特別是只想要好處但卻不肯讓步的納坦雅胡。

華府智庫「阿拉伯海灣國家研究所」（Arab Gulf States Institute）的雅各布（Anna Jacobs）說，川普的加薩接管說「將進一步破壞該區穩定與助長反美情緒，特別是在沙國…他（川普）讓沙以關係正常化變得更難而非更易。」

英國倫敦國王學院（King's College London）中東安全專家克瑞格（Andreas Krieg）認為，就算華府下令，沙國不也見得會奉命與以色列建交；沙烏地阿拉伯並非美國附庸國，不會乖乖聽命於川普。

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