有仇必報？狗狗被車撞 半夜「落狗」怒刮轎車畫面曝

兩隻狗狗於深夜時報復刮車。（圖截取自X@Webdunia_Guj）

2025/02/09 23:49

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度中部中央邦薩格爾市（Sagar）上月27日發生一起「尋仇」事件。不過，報仇的主角居然是「狗」。一隻狗狗被車撞後，還「落狗」助陣，展開了一場復仇計畫，狗狗犯案的影片發上網路後，便引起熱議。

綜合外媒報導，這件事發生在1月17日下午2點左右，車主普拉哈德辛格戈西（Prahlad Singh Ghoshi）當時開車載著家人去參加一場婚禮，在住處附近轉彎時，不小心撞到了一隻黑色的狗狗。不幸中的大幸狗狗只有遭到輕微碰撞，看起來沒有受傷，但非常憤怒地狂吠並追逐著車輛。

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然而，這個事件並未就此結束。當晚約1點，戈西返回家中並停好車後便回家休息。不料，次日發現車子居然出現多處刮痕，便調閱監視器察看。而查看了監視器畫面後，發現凶手居然是白天被他撞到的狗。

根據監視器畫面可以看到，白天被撞的狗再次出現，身邊還多了隻助陣的狗，兩狗一起用爪子反覆刮磨車輛的表面，造成車體有明顯刮痕。而事後普拉哈德也透露車子維修費約需1.5萬盧比（約新台幣5612元）。

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