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    秋後算帳？川普取消拜登情報權 再撤布林肯、蘇利文安全許可

    美國前國務卿布林肯。（歐新社）

    美國前國務卿布林肯。（歐新社）

    2025/02/09 11:58

    〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國福斯新聞（Fox News）報導，美國總統川普週六（8日）決定撤銷多位民主黨人士的安全許可，包括前國務卿布林肯（Antony Blinken）、紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）和曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）等。此舉被視為對前總統拜登（Joe Biden）及其支持者的報復行動。

    詹樂霞、布拉格艾榮去年在紐約起訴川普；而詹樂霞的辦公室7日更代表其他18位民主黨籍的州檢察長，針對「政府效率部門」（DOGE）取得財政部支付系統權限一事，提起訴訟。川普在接受《紐約郵報》（New York Post）訪問時，以「壞人，取消他的通行證」來形容拜登政府的國務卿布林肯。

    除了上述三人，前白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、拜登的司法部副部長 摩納可（Lisa Monaco），以及律師魏斯曼（Andrew Weissmann）、柴德（Mark Zaid）和艾森（Norm Eisen）等人的安全許可也遭撤銷。其中，艾森是一位反川普的律師，他同時也代表一群匿名聯邦調查局（FBI）探員，控告司法部，試圖阻止公開調查1月6日國會騷動事件的探員身分。此外，艾森也曾與眾議院民主黨人合作，推動川普的首次彈劾案。

    川普此舉的前一天，才剛取消前總統拜登的安全許可和聽取每日總統簡報的權利。川普週五晚間在其自創的社群平台「Truth Social」上寫道：「沒有必要讓 拜登繼續獲得機密資訊。」他並補充說，這個先例正是拜登開創的，「2021年，拜登指示情報機構停止向第45任美國總統（也就是我！）提供國家安全細節，這原本是提供給前總統的禮遇。」川普寫道。當時，拜登聲稱川普表現出「不穩定的行為」。

    根據慣例，美國卸任總統通常仍可繼續聽取情報簡報。川普在貼文中，更引用「赫爾報告」（Hur Report）的內容，指責拜登「記憶力差」，即使在他「全盛時期」也不值得信任，不能託付敏感資訊，並再次高喊「讓美國再次偉大」。

    「赫爾報告」是一份針對拜登處理機密文件方式的調查報告。

    紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）此前負責川普的浮報房地產民事訴訟案。（美聯社）

    紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）此前負責川普的浮報房地產民事訴訟案。（美聯社）

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