中國「超級大使館」計畫引發倫敦大規模抗議 憂心成為非法拘押基地

中國計劃在倫敦塔附近建設歐洲最大使館的爭議持續升級，數千名抗議者近日聚集在皇家鑄幣廠舊址，強烈反對這項建設計畫。（法新社）

2025/02/09 11:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國計劃在倫敦塔附近建設歐洲最大使館的爭議持續升級，數千名抗議者近日聚集在皇家鑄幣廠舊址，強烈反對這項建設計畫。這座規劃面積達2公頃的「超級大使館」引發了當地社區、人權團體及政界人士的廣泛擔憂。

綜合外媒報導，該建設計畫始於2018年，原本在2022年被倫敦塔哈姆雷茨議會否決。然而，隨著工黨上台執政，中國重新提交申請，並由中國國家主席習近平親自向英國首相施凱爾（Keir Starmer）提出。英國政府隨後介入，啟動了地方聽證會程序。

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本次抗議活動匯集了來自香港、維吾爾族和西藏等多個團體的支持者。抗議者擔心中國政府可能利用這座大使館作為監控和非法拘留異見人士的基地。一名來自香港的抗議者表示：「我們不能讓這座大使館成為中共在英國的監控中心。」

另一位20歲的抗議者也表達了類似的擔憂。她說：「這座大樓很可能會被用來非法拘押身處英國的中國異見人士。」她指出，「一個超大規模的大使館將使這種情況得以實現。」

前安全事務部長、保守黨籍前內政副大臣圖根哈特（Tom Tugendhat）在抗議現場發表演說時警告，允許中國建立這座大使館將是一個「嚴重的錯誤」。他強調：「這不僅是一個建築許可的問題，更關係到國家安全和人權。」

當地居民也對政府強推計畫表達不滿。一位居住在附近的民眾說：「政府似乎完全忽視了我們社區的聲音，這個決定將徹底改變我們的生活環境。」

目前，該計畫的最終決定權掌握在副首相兼住房部長暨地方政府事務部首長芮納（Angela Rayner）手中。儘管內閣部長古柏（Yvette Cooper）和外交大臣拉米（David Lammy）已表態支持，但反對聲浪持續高漲。分析人士指出，這起爭議已超越單純的建設問題，成為檢視英中關係的重要指標。

一名來自香港的抗議者表示：「我們不能讓這座大使館成為中共在英國的監控中心。」（法新社）

另一位20歲的抗議者也表達了類似的擔憂。她說：「這座大樓很可能會被用來非法拘押身處英國的中國異見人士。」她指出，「一個超大規模的大使館將使這種情況得以實現。」（法新社）

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