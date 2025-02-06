響應川普政策 西點軍校全面解散女性與少數族裔社團

美國陸軍西點軍校近日解散了十幾個以民族、性別、種族和性取向為中心的學員性社團，以回應川普政府取消聯邦多元、平等和包容（DEI）政策的行政命令。（美聯社）

2025/02/06 15:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國陸軍西點軍校近日解散了十幾個以民族、性別、種族和性取向為中心的學員性社團，以回應川普政府取消聯邦多元、平等和包容（DEI）政策的行政命令，此舉在軍事和民間社會引發廣泛討論。

綜合外媒報導，據西點軍校發布的最新通知顯示，包括亞太論壇、拉丁文化俱樂部、全國黑人工程師協會等十餘個以種族、性別和性向為主題的學員組織將被關閉。其中包括歷史悠久的女性學員領導力俱樂部科爾賓論壇（Corbin Forum）和同性戀直聯盟組織 Spectrum 等重要團體。

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此項決定源於美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）1月底發布的命令，其中明確指出多元、平等和包容政策「與國防部的價值觀不符」。國防部更進一步發布指導方針，禁止使用官方資源舉辦文化意識相關活動，如黑人歷史月等慶祝活動，理由是這類活動可能「削弱團隊精神並威脅任務執行」。

西點軍校發言人表示，校方目前正全面審查多元與包容辦公室的相關項目。除了已關閉的社團外，其餘百餘個學員俱樂部也被要求暫停活動，等待官方審查確認是否符合新規定。校方強調，將繼續為學員提供發展學術、軍事和體能的機會，同時嚴格遵守陸軍政策與指導方針。

然而，這項決定在軍校內外引發強烈反響。西點軍校 LGBTQ+ 校友團體「Knights Out」迅速在社群媒體發表聲明，強調「沒有任何行政命令能阻止他們維護社群權益」；多位現役學員私下表示，這些文化社團不僅提供了重要的社交和學術支持網絡，更是促進跨文化理解的重要平台。

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