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    以鄰為壑？薩爾瓦多將接收美遣返各國移民、重刑犯

    薩爾瓦多於2023年啟用「恐怖分子監禁中心」，關押犯下罪行的幫派成員。（美聯社）

    薩爾瓦多於2023年啟用「恐怖分子監禁中心」，關押犯下罪行的幫派成員。（美聯社）

    2025/02/04 12:25

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與薩爾瓦多達成一項備受爭議的移民協議。根據協議，薩爾瓦多將接收來自美國的遣返移民，當中不僅包括非法移民，還有美國監獄中的重刑犯。美方強調此舉可減輕美墨邊境壓力，但人權團體憂心該國監獄條件惡劣，恐加劇人道危機。這項協議不僅展現川普政府強硬打擊非法移民的決心，也被視為美國在中美洲地區抗衡中國影響力的戰略布局。

    《每日郵報》報導，美國國務卿魯比歐3日在薩爾瓦多宣布，該國總統布格磊（Nayib Bukele）已同意簽署一項「前所未有的非凡移民協議」。根據協議，美國將不僅遣返薩爾瓦多籍非法移民，還包括來自其他國家的非法移民，甚至是美國監獄中的重刑犯，其中部分涉及臭名昭彰的跨國犯罪組織，例如 MS-13 幫派（Mara Salvatrucha）及委內瑞拉「阿瓜火車」（Tren de Aragua）。

    更引人關注的是，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）透露，布格磊總統還同意讓部分美國籍重刑犯在薩爾瓦多服刑。布魯斯形容這是一次「極具突破性的會談」，強調此舉將大幅減少美墨邊境的非法移民壓力，並提高美國社會的安全性。

    布格磊則表示，薩爾瓦多政府近年來已積極打擊幫派勢力，並將確保被遣返的犯罪分子不會對社會構成威脅。他強調，這項協議「在美薩關係乃至整個拉美地區都是歷史性的合作」。然而，外界對此看法分歧。

    人權團體對此深表憂慮，批評薩爾瓦多目前並未建立完善的庇護與難民政策，擔心該國監獄環境惡劣，無法有效管理湧入的高風險囚犯，恐釀成人道災難。薩爾瓦多左翼反對黨「法拉本多·馬蒂民族解放陣線」（ FMLN）秘書長曼弗洛雷斯（Manuel Flores）更怒批該計畫，指責政府將國家淪為美國的「傾倒垃圾的後院」。

    除了移民議題，魯比歐此行還關注中國在拉美地區的影響力，特別是巴拿馬運河的戰略角色。他呼籲美國加強與巴拿馬、哥倫比亞等國的外交與經濟合作，以抗衡中國日益增長的影響。學者指出，美國近期積極拉攏中美洲盟友，除了解決非法移民問題外，也有助於削弱中國在該地區的經濟與政治滲透。

    薩爾瓦多於2023年啟用「恐怖分子監禁中心」，關押犯下罪行的幫派成員。（美聯社）

    薩爾瓦多於2023年啟用「恐怖分子監禁中心」，關押犯下罪行的幫派成員。（美聯社）

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