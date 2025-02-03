禽流感蔓延北美 科學家：人類大流行風險升高

H5N1禽流感病毒（藍色）在彩色穿透式電子顯微鏡影像下的呈現。（圖擷取自CDC/Science Photo Library）

2025/02/03 14:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕《自然》（Nature）期刊近日報導，10個月前首次發現於牛隻的H5N1禽流感病毒，目前已在北美造成至少68人感染，其中1人死亡。雖然多數感染症狀輕微，但新數據顯示，該病毒已出現適應哺乳類動物的新變異株，可能導致重症甚至死亡，尤其當病毒直接自禽鳥傳人時。專家警告，病毒持續變異恐將提高其引發人類大流行的風險。

埃默里大學醫學院（Emory University School of Medicine）病毒學家拉克達瓦拉（Seema Lakdawala）指出：「隨著時間推移，（病毒的）風險也隨之升高，特別是過去幾個月，陸續有重症病例的報告。」

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目前，科學家主要監測兩種H5N1變異株：主要在牛隻間傳播的B3.13，以及主要在野生和家禽（包括肉雞）中發現的D1.1。B3.13變異株已在美國16個州超過900個牛群中迅速傳播，並感染了貓、臭鼬和家禽等動物。受感染牛隻及其牛乳含有高濃度的病毒，容易在牧場工人與動物間傳播。

據報導，北美洲至少有40人因接觸患病的牛隻而感染B3.13，症狀多為輕微的呼吸道症狀和結膜炎。另外至少24人因接觸患病禽鳥而感染，其中2例由D1.1引起的感染屬於重症，1人住院數月，另1人死亡。

拉克達瓦拉表示，由於樣本數太少，目前還無法確定哪一種變異株更危險；感染者的健康狀況和接觸病毒途徑也可能影響病情的嚴重程度。乳牛場工人因工作性質，容易吸入空氣中的牛乳微粒或被飛濺的乳汁噴濺到眼睛而感染。

一項於1月15日發表在《自然》期刊的研究顯示，若病毒直接進入肺部，可能導致嚴重感染。該研究中，美國國家過敏和傳染病研究所病毒學實驗室負責人費爾德曼（Heinz Feldmann）領導的團隊，讓食蟹猴（Macaca fascicularis）感染了B3.13病毒，並觀察其影響。

美國總統川普宣布將讓美國退出世界衛生組織（WHO），此舉恐將影響全球因應禽流感疫情的合作；與此同時，科學界仍持續高度關注H5N1病毒的變異情況。

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