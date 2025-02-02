全球首例！英國禁AI生成兒童色情 違者重判5年

英國立法保護兒童，嚴禁AI工具生成性虐影像。（路透）

2025/02/02 16:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國政府1日宣布，將成為全球首個立法禁止使用人工智慧（AI）工具，製作兒童性虐待影像的國家。內政大臣古柏（Yvette Cooper）表示，將立法嚴懲持有、製作或散布用於生成兒童性影像的AI工具，違者最高可處5年徒刑。

《法新社》報導，英國政府指出，新法除了針對AI工具，也將禁止持有「戀童手冊」，這類教導如何利用AI性侵兒童的內容，違者最高可處3年徒刑。古柏強調：「我們知道，這些網路性犯罪者在網路上的行為，往往會導致他們在現實生活中犯下兒童性侵害的罪行。」她表示，隨著科技發展，新法旨在保護兒童免受新型態的網路性剝削。

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英國政府表示，有不肖人士正利用AI工具，將真實兒童照片「裸體化」，或將兒童的臉部「拼接」到既有的色情影像上，藉此製造兒童性虐待影像。此外，新法也將嚴懲「經營網站供其他戀童癖者分享，令人髮指的兒童性虐待內容，或提供誘拐兒童建議的網路掠奪者」，最高刑期可達10年。上述措施將納入《犯罪與警務法案》（Crime and Policing Bill），提交英國國會審議。

網路觀察基金會（Internet Watch Foundation, IWF）警告，利用AI製作的兒童性虐待影像數量正急遽增加。根據IWF的數據，光是在2024年的30天內，分析師就在一個暗網網站上，發現了3512張AI產生的兒童性虐待影像。最嚴重類別的影像數量，在一年內上升了10%。

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