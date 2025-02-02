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    TikTok玩過頭？ 不滿女兒影片「太超過」 美籍父竟抓狂開槍射殺

    美籍男子安瓦爾因不滿女兒的TikTok內容，當街將其開槍射殺。示意圖。（路透社）

    美籍男子安瓦爾因不滿女兒的TikTok內容，當街將其開槍射殺。示意圖。（路透社）

    2025/02/02 15:29

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美籍男子安瓦爾（Anwar ul-Haq）一家人在美國住了25年，近期才搬回巴基斯坦，沒想到回國後他竟親手槍殺自己未滿15歲的女兒希拉（Hira Anwar），理由竟是「不滿她的TikTok影片內容」。警方透露，安瓦爾一開始還假裝無辜，對外聲稱是「不明槍手」行凶，經調查他自己全招了，目前已被控謀殺罪。

    綜合外媒報導，警方表示，希拉早在美國時就開始玩TikTok，回到巴基斯坦後依然會定期更新影片，這讓家人相當不滿，特別是對她的穿著、社交生活有諸多意見，父親安瓦爾則認為她發布的內容「太超過」，竟憤而痛下殺手；而目前案件也在調查是否涉及「榮譽殺人」。

    在巴基斯坦，每年有上千名女性因「損害家族名譽」遭親屬殺害，原因從私奔、發社群貼文到與異性來往，都有可能觸怒家族。當地2016年修法後，榮譽殺人罪若成立，犯人將面臨終身監禁，不能再透過家屬原諒來脫罪；而除了安瓦爾，他的姻親也因涉嫌幫凶被捕。

    事發後，警方扣押了希拉的手機，但因為有密碼鎖住，還無法進一步調查她的社群內容，而希拉的家屬則選擇不回應媒體詢問。

    巴基斯坦政府近年來，曾多次以內容「不夠端莊」為由封鎖TikTok，後來TikTok選擇與政府合作，加強審查，確保內容符合當地保守社會價值觀；目前該平台在當地仍有超過5400萬名活躍用戶。

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