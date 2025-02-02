美軍黑鷹直升機撞機前任務細節曝光 模擬撤離政府高層

美國政府官員透露，黑鷹直升機在事故發生當下，正在進行政府高層撤離演練。圖為黑鷹直升機。（法新社）

2025/02/02 11:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府29日晚間發生飛機相撞事故，美國航空（AA）子公司PSA航空公司（PSA Airlines）1架載有64人的客機準備降落雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagon Washington National Airport）時，與美國陸軍的「黑鷹」直升機相撞，雙雙墜入波多馬克河（Potomac River），造成兩機67人全數罹難。美國政府官員透露，該架黑鷹直升機在事故發生當下，正在進行政府高層撤離演練。

根據《路透》報導，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在1月30日的白宮記者會中曾透露黑鷹直升機當下正執行何種任務，表示他們當時正在進行例行性年度訓練，在標準航道飛行，目的是為了執行和「政府延續性」相關的任務。據了解，當時黑鷹機組人員均配戴夜視鏡，沿著波多馬克河（Potomac River）一條名為「4號公路」的航道飛行。

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華府官員指出，當美國遭受襲擊時，政府高層必須立即疏散至祕密的安全地點，而這項任務被稱為「政府延續性」，目的在於維護美國政府的運作能力，當時「黑鷹」飛行的這條路線便是為了執行「政府延續性」任務的飛行路線。

儘管赫格塞斯曾在記者會中提及該項任務，但關於該項任務的細節過去很少被公開討論，美國政府最近一次執行「政府延續性」任務時，便是2001年9月11日，當時世貿大樓遭兩架飛機撞擊，國防部五角大廈也遇襲，共造成近3000人死亡。

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