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    搭車嫌太貴！小粉紅夫婦用中文嗆日本司機「打死你」 日網炸鍋

    近日傳出，一對中國夫婦到日本旅遊搭乘計程車，但嫌棄車資太貴，下車付費時故意用中文嗆司機「打死你」。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    近日傳出，一對中國夫婦到日本旅遊搭乘計程車，但嫌棄車資太貴，下車付費時故意用中文嗆司機「打死你」。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/02/01 16:09

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆春節長假期間，大量平日信奉共產黨「反日教育」的中國，瘋狂湧入日本各地旅遊，給當地民眾帶來嚴重的「過度旅遊」（overtourism，也稱觀光公害）。近日傳出，一對中國夫婦到日本旅遊搭乘計程車，但嫌車資太貴，下車付費時故意用中文嗆司機「打死你」，影片曝光後，隨即在日網引發激烈炎上。

    日本人社群平台「X」（原推特）近期瘋傳一段影片，內容為一對到日本旅遊的中國夫婦，2人拍攝他們搭乘計程車時的過程。從影片顯示，男方不滿約2公里的路程，計程車跳表收1800日圓（約新台幣385元），因此開始用中文髒話嘲諷、辱罵前座的日本司機，而司機則疑似聽不懂中文，因此並未發聲回應男方。

    等到這對中國夫婦抵達目的地，男方掏錢付車資時，一邊以英文向日本司機說「謝謝」，還一邊用中文嗆對方「打亖（ㄙˋ、sì，音近死）你」等粗俗話語，且下車後仍不斷辱罵那名司機；女方則是邊笑邊用手機拍下整個過程，事後還將影片分享到中國社群平台上，引起大量中國小粉紅留言拍手叫好、按讚轉發。

    另有看不下去網友，將影片翻譯成日文並分享到日本社群平台，點燃日本網友怒火，「支納人的素質」、「精神分裂的優越感」、「中國教育水準有夠差」、「那麼仇日還硬來日本旅遊，無法理解這些中國人」。還有不少人斥責，日本政府想大量開放如此沒水準的中國遊客來日本，直言這群體帶來的社會負面成本，原高於他們的消費總額。

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