DeepSeek低成本騙人？ 研究機構估硬體費用遠高於164億元

中國AI黑馬DeepSeek宣稱僅花不到560萬美元就訓練出來，但研究機構估算其在硬體花費上遠高於5億美元。（路透）

2025/02/01 11:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國AI黑馬DeepSeek宣稱僅花不到560萬美元（約新台幣1.84億元）就訓練出來，其成本之低震撼全球科技界，不過，半導體與AI研究機構SemiAnalysis，估算DeepSeek在硬體花費上遠高於5億美元（約新台幣164.7億元）。

據《CNBC》報導，由DeepSeek所發表的AI模型論文就已坦言，低成本指的是模型訓練花費，並不包括之前在架構、演算法、資料上的研究或消融（ablation，移除演算法的一部分，觀察對AI輸出有何影響）實驗等花費。

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SemiAnalysis認為，DeepSeek實際上的研發成本和硬體相當可觀，估計遠遠超過5億美元，因為訓練AI模型生成資料時需要進行大量的計算。

舉例來說，AI公司Anthropic的模型Claude 3.5 Sonnet訓練成本為數千萬美元，但從亞馬遜、Google募集的金額達到數十億美元。SemiAnalysis表示，這是因為Anthropic必須要進行實驗、做架構、收集和清除資料、支付薪水等等。

DeepSeek在說明自身AI模型的論文裡，並沒有列出除了訓練之外的成本，對於《CNBC》的提問暫未回答。

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